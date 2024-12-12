Заочно засуджено «прокурора лнр» на Луганщині до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування справи, яка стосується ще одного представника так званої «прокуратури лнр». На підставі доказів, зібраних слідчими, так званого “прокурора” визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Злочинця заочно засуджено до 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього його майна.

За матеріалами досудового розслідування, у травні 2022 року мешканець Старобільщини свідомо перейшов на бік окупантів та розпочав роботу в незаконній структурі — «прокуратурі Старобільського району лнр».

До повномасштабного вторгнення фігурант працював у спецпідрозділі поліції, але його звільнили через професійну невідповідність.

На тимчасово окупованих територіях він продовжує виконувати функції «прокурора», сприяючи окупаційній адміністрації в утриманні контролю над захопленим регіоном.

Засуджений колаборант відбуватиме покарання після затримання. Наразі його оголошено у розшук.

Справу розслідували слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, що за результатами розслідування Служби безпеки України ексочільниця Нижньотеплівської сільської ради Щастинського району тимчасово окупованої Луганщини отримала заочний вирок.

Слідство встановило, що зрадниця вітала російське вторгнення та одразу після початку окупації Луганщини перейшла на бік ворога. У квітні 2022 року російські окупаційні сили призначили її керівником так званого «Петровського відділу життєзабезпечення населених пунктів Петрівка, Войтове».