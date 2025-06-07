США та Китай повертаються до переговорів 9 червня в Лондоні

Торговельні переговори США і Китаю буде відновлено 9 червня в Лондоні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, посилаючись на домовленість з лідером КНР Сі Цзіньпіном, інформує Bloomberg.

📢 «У понеділок міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік і торговий представник Джемісон Ґрір зустрінуться з представниками Китаю для обговорення торговельної угоди», – зазначив Трамп.

🔹 Переговори відбудуться після 90-хвилинної телефонної розмови між Трампом і Сі, яка відбулася в четвер. За словами джерел, обидві сторони погодилися знизити напруження, що зросло після невдалого завершення попередніх контактів у Женеві.

🔹 Під час травневих переговорів у Швейцарії Пекін і Вашингтон досягли тимчасового перемир’я в тарифній війні, але вже невдовзі звинуватили одне одного в порушенні домовленостей. Це призвело до чергового загострення – мита зростали до рекордних 145% і 125% відповідно.

⚠️ Сполучені Штати заявляли про дефіцит рідкоземельних магнітів, важливих для електромобільної та оборонної промисловості. Пекін же розкритикував обмеження на постачання чипів для Huawei та ускладнення для іноземних студентів, зокрема китайських.

Після розмови з лідером КНР Трамп зазначив, що Сі пообіцяв відновити поставки магнітів, а Reuters повідомляє про тимчасові експортні ліцензії, які Китай погодився видати для американських виробників.

❗️Утім, досі лишається невідомим, які поступки зробив Трамп у цій розмові, яку він сам ініціював. МЗС Китаю запевнило, що Трамп привітав можливість навчання китайських студентів у США.

📢 «Для мене буде честю приймати їх у нашій країні», – заявив Трамп згодом.

💹 Ринок відреагував обережним оптимізмом: хоча на Волл-стріт з’явилася надія на зниження тарифів, інвестори зберігають стриманість, пам’ятаючи про провали попередніх домовленостей.

📊 Відомо, що США були готові знизити мита зі 145% до 30%, а Китай – зі 125% до 10%. Також планувалося створення механізму постійних економічних консультацій.

Проте Трамп звинуватив Пекін у зриві травневої угоди, тоді як Китай поклав відповідальність за провал домовленостей на Вашингтон.

☝️ Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив заборону на в’їзд до країни для громадян 12 держав, а також посилив обмеження для ще семи країн.