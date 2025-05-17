США розглядають план переселення палестинців з Гази до Лівії — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа вивчає ймовірність переселення до мільйона палестинців із сектора Гази до Лівії. Про це 16 травня повідомляє телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела в американських урядових структурах.

📢 «В обмін на згоду Триполі США можуть розморозити мільярди доларів лівійських активів, які були заблоковані понад десять років тому», — зазначають журналісти NBC.

За даними джерел, обговорення такого плану вже велося з представниками лівійської влади. При цьому Ізраїль був попереджений про переговори, хоча не повідомляється, якою була його реакція.

Разом з тим, у Державному департаменті США офіційно заперечили факт будь-яких обговорень щодо примусового або добровільного переселення палестинців. У коментарі NBC представники Держдепу наголосили:

📢 «Ситуація на місці непридатна для реалізації подібного плану».

Також згадується, що у Вашингтоні розглядалася можливість матеріального стимулювання переселення — зокрема, через пропозиції безкоштовного житла або стипендій для палестинців, які погодяться виїхати.

У відповідь на публікації NBC у русі ХАМАС заявили, що не мають жодної інформації про такі перемовини чи проєкти.

На тлі цих повідомлень експерти нагадують, що Лівія залишається нестабільною державою, охопленою політичним розколом та збройними конфліктами. У країні фактично діють два уряди, а бої спалахують у різних регіонах, що робить реалізацію будь-яких великих переселенських планів украй проблематичною.

Наразі жодної офіційної угоди не досягнуто, а подальші перспективи втілення цього задуму залишаються невизначеними.

📌 Нагадаємо, Ізраїльський військовий кабінет нещодавно схвалив розширення операції в секторі Гази, а прем’єр Біньямін Нетаньягу заявив, що бойові дії триватимуть до досягнення всіх поставлених цілей.

📌 Також напередодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про старт першого етапу масштабної операції в секторі Гази. Її назвали «Колісниця Гедеона».