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США все ще ведуть перемовини щодо Patriot для України

Денис Молотов
Денис Молотов
США все ще ведуть перемовини щодо Patriot для України

Сполучені Штати активно ведуть перемовини з низкою партнерських держав щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони «Patriot». Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на високопоставлене джерело в уряді США, яке побажало залишитися анонімним.

Як зазначив співрозмовник журналістів, йдеться не про централізоване постачання, а про низку окремих двосторонніх домовленостей, кожна з яких передбачатиме співпрацю з окремою державою. За його словами, Пентагон веде консультації із союзниками щодо можливої передачі наявних у них систем «Patriot» українській стороні.

Процес, за даними джерела, ще далекий до завершення. У нього поки що немає ані затверджених термінів, ані остаточних домовленостей, а перелік країн, залучених до консультацій, не розголошується. Представник американського уряду наголосив, що конкретних дедлайнів не встановлено — переговори мають відкритий характер і залежать від готовності партнерів.

Основна мета таких перемовин — оцінити можливості союзників США у питанні передачі систем ППО, а також узгодити логістику, терміни та умови постачання. Ідеться не лише про техніку, а й про інструкторів, боєприпаси та супровід.

Це не перша ініціатива з боку США в межах підтримки української ППО. Нагадаємо, нещодавно Німеччина заявила про готовність передати Україні п’ять систем «Patriot», а також закликала інші держави долучитися до цієї ініціативи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який спільно з британським міністром оборони Джоном Гілі очолював 29-те засідання «Рамштайнського формату», підкреслив, що зміцнення української ППО залишається одним із головних пріоритетів.

Україна вже неодноразово наголошувала на необхідності термінового розширення протиповітряного щита — особливо на тлі посилення російських повітряних атак по критичній інфраструктурі.

👉 Також нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін досі не отримав від США чітких гарантій або строків поставки систем протиповітряної оборони «Patriot», які мають замінити комплекси, призначені для передачі Україні.

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