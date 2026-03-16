На Тернопільщині викрили масштабний канал торгівлі зброєю

Торгівля зброєю стала об’єктом масштабної спецоперації правоохоронців у Тернопільській області. Про це 16 березня повідомила Національна поліція України.

За інформацією правоохоронців, у межах операції провели 30 обшуків у осіб, підозрюваних у незаконному збуті зброї та боєприпасів. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значний арсенал озброєння та вибухових речовин.

📢 «Серед вилученого – два автомати Калашникова, 11 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 52 гранати, дві міни, 170 снарядів, 35 кг пороху та 10 кг вибухівки, 12,2 кг ракетного палива, комплектуючі до зброї та засобів ураження», – йдеться у повідомленні.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, орієнтовна вартість вилученого арсеналу на “чорному ринку” становить близько 4,5 млн гривень.

Крім зброї та боєприпасів, під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки. Зокрема, майже 127 тисяч доларів США та понад 35 тисяч євро.

За даними слідства, до незаконної діяльності можуть бути причетні семеро осіб.

Одним із ключових підозрюваних є працівник пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, який організовував збут зброї в одному з районів області.

Слідчі задокументували щонайменше п’ять фактів продажу зброї, зокрема під час проведення контрольних закупок.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією статтею їм загрожує до семи років позбавлення волі.

📌 Нагадаємо, у січні правоохоронці також вилучили в Україні велику партію вогнепальної зброї. За даними слідства, кримінальний бізнес із продажу вогнепальної та переробленої зброї організував мешканець Київської області, який залучив до незаконної діяльності знайомих із Дніпропетровщини.