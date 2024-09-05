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СУСПІЛЬСТВО

Скасовано евакуаційні потяги зі станції Покровськ на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Скасовано евакуаційні потяги зі станції Покровськ на Донеччині

Через загострення безпекової ситуації було припинено посадку пасажирів на евакуаційні потяги зі станції Покровськ. Про це повідомила Мирноградська міська військова адміністрація у четвер, 5 вересня.

Відтепер, з 5 вересня, станцією відправлення евакуаційних потягів, які забезпечують евакуацію цивільного населення з Донецької області, стане станція Павлоград у Дніпропетровській області.

Раніше було зазначено, що щодня з Покровська Донецької області евакуюються близько двох тисяч людей, тоді як у місті залишається понад 30 тисяч жителів.

👉 Як повідомлялося раніше, в Донецькій області було розширено території, на яких діє примусова евакуація дітей. Евакуацію дітей та всіх охочих проводять безкоштовно. За додатковою інформацією або для консультацій щодо виїзду, мешканці можуть звертатися на гарячу лінію Донецької обласної військової адміністрації.

Евакуація охопить селища Цукурине, Іллінка та село Ізмайлівка, розташовані в Покровському районі Донеччини. Діти разом із батьками або іншими законними представниками будуть переміщені до безпечних регіонів.

Покровськ – найважчий напрямок наступальних дій російських загарбників. Ворог 49 разів намагався вклинитися в українську оборону. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки 47 разів отримали жорстку відсіч від українських захисників. Дві атаки тривають.

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