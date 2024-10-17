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СУСПІЛЬСТВО

Сергія Сивохо поховано на Донеччині, повідомила його сім’я

Денис Молотов
Денис Молотов
Сергія Сивохо поховано на Донеччині, повідомила його сім’я

У першу річницю від дня смерті українського шоумена Сергія Сивохо його вдова Тетяна поділилася деякими деталями, натякаючи, що телеведучого поховали на його рідній Донеччині. На офіційній сторінці шоумена в Instagram вона опублікувала фото могили та додала, що тепер він «спочиває на рідній землі».

📢 «Час летить стрілою. Рік минув як тебе немає з нами, Сергію. Рік як день. Час не лікує. Добра, розумна, талановита людина! Поруч із тобою завжди було тепло і надійно. Ти був дуже різнобічним, любив грати в “Що? Де? Коли?”, обожнював “Лігу Сміху” і був у ній до останнього», – зауважила кохана телеведучого. – «Ти щиро вірив, що повернешся в рідний український Донбас! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром моя любов!».

Вона також нагадала про його політичну діяльність, акцентуючи на тому, як багато Сивохо зробив для України, навіть коли його здоров’я погіршувалося.

📢 «Пішов у політику заради того, щоб повернути Донецьк в Україну. Ти підтримував і допомагав усім кому міг, навіть вже бувши тяжко хворим. Гортаю фотографії останніх двох років – тонни гуманітарки. Обладнання та ліки для госпіталів. Продукти та одяг для біженців. Наче хотів встигнути “полагодити” цей світ, поки ще билося твоє серце. Ми будемо пам’ятати тебе таким!», — додала вдова.

Сергія Сивохо поховано на Донеччині, повідомила його сім’я

Сергій Сивохо, уродженець тимчасово окупованого Донецька. Він помер 17 жовтня 2023 року після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Ще у 2017 році йому поставили діагноз виразки шлунку. Попри зусилля щодо поліпшення свого стану, проблеми зі здоров’ям не припинилися, і згодом у нього почала накопичуватися рідина в легенях через малорухливий спосіб життя. Відомо, що в останні місяці свого життя артист проходив лікування в Німеччині.

Наразі точне місце поховання залишається невідомим, хоча раніше мати Сергія заявляла про намір перепоховати його в Донецьку, поруч із рідними на центральному цвинтарі.

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