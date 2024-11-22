СБУ викрила мешканку Луганська у сприянні окупаційному режиму

Служба безпеки України задокументувала факти та зібрала докази колабораційної діяльності мешканки Луганська, яка з початку російської агресії активно допомагає окупантам у реалізації так званої «бюджетної політики» незаконного збройного формування «лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як з’ясували слідчі, після 2014 року чиновниця обійняла посаду в окупаційному «міністерстві фінансів лнр». Там вона отримала керівний статус «заступника міністра – директора департаменту витрат».

Після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році вона продовжила співпрацю з агресором, вступивши до пропагандистської політичної партії «єдіная росія».

У березні 2023 року, в межах процесу так званої «інтеграції» окупованих територій до російської системи управління, зловмисниця була перепризначена на аналогічну посаду в окупаційному «міністерстві фінансів», створеному загарбниками.

На цей час вона продовжує виконувати свої обов’язки у створеному загарбниками «міністерстві», забезпечуючи фінансування незаконного режиму на території Луганської області.

Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за результатами доказової бази, зібраної Службою безпеки України, суд ухвалив вирок для російського воєнного злочинця, який особисто віддавав накази катувати мирних жителів у тимчасово окупованому Сватівському районі на Луганщині.