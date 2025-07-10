У Києві в Голосіївському районі розстріляли полковника СБУ

У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталося вбивство. Було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Соцмережі та ЗМІ повідомили про те, що було вбито полковника СБУ. Про подію інформує також столичне управління Національної поліції.

📢 «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням», – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти, кінологи, а також оперативники карного розшуку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

☝️ Тим часом колишній полковник СБУ Роман Червінський у своєму Telegram-каналі підтвердив, що вбитим є офіцер Служби безпеки України Іван Воронич.

📢 «Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь! Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу», – написав він.

Інформацію про вбивство полковника СБУ також підтвердили джерела РБК-Україна.

У коментарі агентству Інтерфакс-Україна представники Служби безпеки повідомили, що за фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – «посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця».

👉 Нагадаємо, 8 липня в Деснянському районі столиці невідомий відкрив вогонь по чоловіку, який знаходився в салоні авто. За попередніми даними, загиблий був цивільним підприємцем.