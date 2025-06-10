Розпочато ремонт зруйнованої росіянами дитячої лікарні Охматдит

У лікарні Охматдит розпочали капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару рф 8 липня 2024 року. Про це 10 червня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

📑 За результатами тендеру в системі Prozorro, переможцем стала компанія ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яка запропонувала найвигіднішу цінову пропозицію — майже 293 млн грн при очікуваній вартості 367,4 млн грн.

☝️ Ця компанія вже має досвід із медичними об’єктами — саме вона завершувала будівництво нового корпусу Охматдиту у 2020 році.

Додатково укладено угоди з підрядниками для технічного та авторського нагляду:

🔹 ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд » здійснюватиме технічний нагляд за 2 млн грн ; 🔹 ТОВ «Інжинірингова компанія Аркон » , що розробляла проєктну документацію, здійснюватиме авторський нагляд. Вартість послуг — 1,5 млн грн .



💰 Фінансування робіт забезпечить благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який у 2024 році акумулював значну частину пожертв українців.

📋 Проєкт капремонту передбачає:

відновлення несучих конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей ; оновлення інженерних мереж (опалення, вентиляції, водопостачання, електрики тощо); реконструкцію медичних систем (газопостачання, відеозв’язок, пожежна сигналізація, освітлення); благоустрій території та дорожнього покриття.



🏥 Функціональне призначення приміщень не зміниться, а медична допомога продовжуватиметься безперервно — корпус залишиться в експлуатації.

Відразу після обстрілу у 2024 році вже були здійснені першочергові протиаварійні роботи: зашиті прорізи, встановлено тимчасові конструкції, захищено інженерні мережі, частково замінено радіатори.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року рф здійснила масований обстріл Києва, влучивши ракетою Х-101 по Охматдиту. У момент атаки в установі перебували 627 дітей. Постраждали восьмеро дітей, двоє дорослих загинули, ще одна дитина померла пізніше. 94 пацієнтів були терміново евакуйовані в інші лікарні.

📌 Раніше розслідування “Слідство.Інфо” повідомляло, що компанія “Ріола-Модуль ЛТД” фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях щодо розтрати держкоштів у змові з чиновниками Сумської та Донецької областей.

📆 Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що повне відновлення корпусу Охматдиту планується завершити протягом 2025 року.