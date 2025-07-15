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Розглядається заміна Галущенка на посаді міністра енергетики – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Розглядається заміна Галущенка на посаді міністра енергетики - ЗМІ

У майбутньому складі Кабінету Міністрів України може відбутися зміна очільника Міністерства енергетики. Як повідомляє Українська правда в понеділок, 14 липня, з посиланням на джерела в уряді, Верховній Раді та енергетичній сфері, Германа Галущенка планують замінити на Світлану Гринчук, яка нині очолює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

📢 «Станом на вечір понеділка, остаточно ухвалене рішення, що міністр Галущенко піде з Міненерго. Його на цій посаді, ймовірно, замінить чинна глава Мінекології Світлана Гринчук», — цитує видання свої джерела.

📌 Зазначається, що Гринчук має досвід в екологічній сфері, однак у минулому вже працювала у Міненерго — вона обіймала посаду заступниці міністра, відповідаючи за міжнародний напрямок, зокрема за євроінтеграцію. При цьому безпосереднім технічним управлінням у сфері енергетики вона раніше не займалась.

За даними журналістів, для Германа Галущенка наразі підшуковують іншу посаду, ймовірно, також в уряді.

☝️ Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі припустив, що Галущенка можуть призначити міністром юстиції, однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

📢 «Коротше, по Мін’юсту ціла драма… Вчора справді цю посаду запропонували Герману Галущенко. Це правда. Він образився і пішов думати до ранку…. Що там надумав поки ніхто не знає, але хоч якась інтрига по кадрах», – зазначив нардеп у своєму Телеграм-каналі.

👉 Нагадаємо, на посаді міністра енергетики Галущенко ініціював закупівлю російських атомних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС. Втім, цей проєкт було призупинено — Болгарія відмовилася продавати реактори.

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