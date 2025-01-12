Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі не припиняється, вогонь продовжує ширитись

Масштабна пожежа охопила елітний район Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі та продовжує стрімко поширюватися. Як повідомляє Reuters, ситуація ускладнюється очікуваним погіршенням погодних умов, що може значно збільшити зону займання.

За ніч вогонь знищив додатково близько 400 гектарів території, а пожежники докладають усіх зусиль, щоб зупинити його поширення. Жителів заздалегідь попередили про можливі негативні зміни погоди упродовж наступних трьох днів, які можуть погіршити ситуацію.

Представник пожежної служби Каліфорнії Тодд Хопкінс зазначив, що площа пожежі перевищила 8 900 гектарів, з яких вдалося локалізувати лише близько 11%. Стихія рухається у напрямку каньйону Мандевілль, створюючи серйозну загрозу для району Брентвуд, де проживає багато знаменитостей.

За словами шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луни, евакуйовано приблизно 153 тисячі людей, а ще 166 тисяч отримали попередження про можливу необхідність покинути домівки. У зоні ризику перебуває близько 57 тисяч споруд. Для рятувальних операцій залучено спеціалізовані бригади, включаючи кінологів, які допомагають у пошуку постраждалих та возз’єднанні родин.

📢 «Округ Лос-Анджелес пережив ще одну ніч сповненого жаху і невимовного горя», — заявила голова округу Ліндсі Горват.

Сильні вітри Санта-Ана, які сприяли швидкому поширенню вогню, поступово послаблюються. Однак нові пориви вітру з боку Тихого океану змінили напрямок вогню, поставивши під загрозу густонаселені передгір’я долини Сан-Фернандо.

Займання, що виникло 7 січня, торкнулося лісових масивів, житлових кварталів і передмість, поширившись на понад 13 тисяч гектарів. З небезпечної зони евакуювали понад 30 тисяч людей, а загальна кількість осіб, яким надійшли накази про евакуацію, перевищила 200 тисяч. Пожежа вирує вже четвертий день і вважається однією з найруйнівніших в історії Лос-Анджелеса.