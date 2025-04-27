Російські безпілотники атакували Одещину: постраждала жінка

У ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Одеській області, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждала 35-річна місцева жителька, її було госпіталізовано. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

📢 В Одеському районі було пошкоджено триповерховий житловий будинок, а також автомобілі. Прокуратура Одеської області повідомила про події, зазначивши, що на місці працюють прокурори у співпраці з іншими правоохоронними органами для документування наслідків цієї збройної агресії росії.

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Раніше, під час іншої ночі російської атаки безпілотниками, в Павлограді Дніпропетровської області загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина, яка зазнала поранень.

☝️ Нагадаємо, що 23 квітня росіяни також атакували цивільну інфраструктуру в передмісті Одеси, внаслідок чого постраждали двоє людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, сталася чергова нічна атака дронами. Кількість постраждалих зросла до шести людей.