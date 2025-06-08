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Російська ФСБ у секретному документі визнала Китай загрозою для безпеки — NYT

Денис Молотов
Денис Молотов
Російська ФСБ у секретному документі визнала Китай загрозою для безпеки — NYT

Попри офіційні заяви кремля про стратегічне партнерство з Пекіном, у москві Китай розглядають як ворожу силу, що веде агресивну шпигунську діяльність проти росії. Про це йдеться у публікації The New York Times від суботи, 7 червня, з посиланням на внутрішній документ федеральної служби безпеки рф.

🧾 ФСБ визнала Китай «загрозою»

За даними журналістів NYT, у їхньому розпорядженні опинився внутрішній восьмисторінковий звіт ФСБ, датований кінцем 2023 – початком 2024 року. У ньому Китай прямо названо загрозою національній безпеці рф. Причини:

      • регулярні спроби вербування російських шпигунів;
      • прагнення здобути доступ до стратегічних військових технологій;
      • стеження за російськими військовими під час війни проти України.

Представники західної розвідки, з якими NYT поділилася документами, підтвердили їхню автентичність.

☝️ Під прикриттям – в Арктиці, в університетах, у бізнесі

У доповіді зазначено, що Пекін використовує гірничодобувні компанії та наукові центри як прикриття для шпигунської діяльності в Арктиці. Крім того, китайська розвідка активно впроваджується в ділові й академічні кола рф, вербуючи чиновників, науковців, журналістів та експертів, наближених до влади.

У центрі уваги Китаю – російська стратегічна авіація. Для отримання доступу до неї китайська сторона може намагатися переманити російських інженерів.

🧭 Суперництво за Центральну Азію

Окрема увага у звіті приділяється розширенню впливу Китаю у Центральній Азії — регіоні, який москва традиційно вважає своєю «сферою впливу». Китай уже запроваджує власну регіональну стратегію, наприклад, в Узбекистані, хоча у ФСБ і не вказують, чи має Пекін плани повністю витіснити росію з регіону.

💬 «Нічого особистого – просто політика»

📢 «Китай активно користується тим, що рф відволікла свої ресурси на війну в Україні», – йдеться у документі.

Однак ФСБ змушена діяти обережно. Через політичну лінію кремля на «дружбу» з Пекіном, російським спецслужбам заборонено прямо називати КНР ворогом. Для цього необхідно отримувати дозвіл вищого керівництва. Проте контррозвідка все одно відстежує громадян рф, яких намагаються завербувати китайські спецслужби.

🎯 Взаємна недовіра

Після повернення з росії китайські агенти проходять перевірку, а сам Китай уважно стежить за російськими студентами, що навчаються у китайських університетах. У відповідь ФСБ веде таємні операції проти завербованих осіб.

📦 Контекст: співпраця на тлі шпигунства

✈️ Раніше повідомлялось, що у 2024 році рф планує виготовити 2 мільйони FPV-дронів за допомогою Китаю.

⚠️ Водночас Китай скоротив поставки дронів Mavic та запчастин до них для України та західних країн, натомість активно нарощуючи їхній експорт до Росії.

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