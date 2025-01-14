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Росіяни злякались українського мему та внесли «БНР» у список терористичних організацій

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни злякались українського мему та внесли «БНР» у список терористичних організацій

Наприкінці 2024 року російська федерація офіційно внесла «Білгородську Народну Республіку» (БНР) до реєстру терористичних організацій. Відповідний запис з’явився у Єдиному федеральному списку організацій, які, згідно із законодавством росії, визнані терористичними. Документ було опубліковано на офіційному вебсайті фсб, повідомляють росЗМІ.

«Білгородська Народна Республіка» набула популярності як мем, створений українцями. У жартівливій формі згадувалося про «БНР», яку нібито необхідно приєднати до України за аналогією з анексованими росією «днр» та «лнр». Цей мем навіть має свою сторінку в українській «Вікіпедії».

Улітку 2024 року Збройні сили України поширили листівки у Білгородській області із закликами вивішувати на дахах будинків прапори «БНР», аби уникнути атак з боку українських військових. Відомо, що один із жителів села Безимено відгукнувся на заклик і намалював абревіатуру «БНР» на даху власного будинку.

Росіяни злякались українського мему та внесли «БНР» у список терористичних організацій

У жовтні антивоєнні активісти, які називали себе «партизанами Білгородської Народної Республіки», роздавали листівки з QR-кодами. Ці коди перенаправляли на список загиблих російських військовослужбовців, як повідомляв телеграм-канал «Попіл».

Раніше, 27 серпня, на росії заявили про нібито спробу прориву українських військових через кордон у Бєлгородській області.

☝️ Нагадаємо, повідомлялось, що уряд російської федерації ухвалив постанову, яка забороняє підключення до мобільного та стаціонарного зв’язку через інтернет. Офіційно це рішення пояснюють необхідністю боротьби з телефонним шахрайством. Це рішення ухвалено на тлі серії підпалів військових комісаріатів на росії.

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