Запоріжжя атакували дронами: пожежі та руйнування, є поранений

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України. У ніч проти 27 червня під ударом опинилося Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Цієї ночі ворог завдав по обласному центру щонайменше шість ударів дронами. Пошкоджено будівлі промислового підприємства та територію гаражного кооперативу. Внаслідок атаки виникли пожежі», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️Водночас очільник ОВА наголосив, що обійшлося без жертв серед цивільного населення. Також він опублікував фото зруйнованих гаражів в одному з районів Запоріжжя, куди влучили безпілотники.

⚠️ Окрім Запоріжжя, постраждала і Гуляйпільська громада. Внаслідок скидання авіабомби російською авіацією поранено 79-річного місцевого жителя. Наразі йому надається необхідна медична допомога, зазначили в обласній адміністрації.

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📌 Загалом за добу окупанти здійснили 333 удари по 14 населених пунктах області, застосувавши широкий арсенал зброї:

— 🔺 8 авіаударів по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малих Щербаках і Малій Токмачці;

— 🔺 201 удар БпЛА різної модифікації (в основному FPV-дрони) — цілі: Запоріжжя, Григорівка, Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне;

— 🔺 9 обстрілів РСЗВ по Канівському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці та Чарівному;

— 🔺 115 артобстрілів зафіксовано по Камʼянському, Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

За словами Федорова, місцеві жителі повідомили про 45 випадків руйнування будинків, квартир, авто й об’єктів інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на п’ятницю, 27 червня, Україна знову зазнала масштабної повітряної атаки зі сторони російських загарбників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що нічна атака росії включала 371 повітряну ціль.