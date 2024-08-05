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Росія намагалась бити по Київщині балістичною ракетою КНДР

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія намагалась бити по Київщині балістичною ракетою КНДР
росія використала ракету KN-23

Російські окупанти здійснили спробу удару по Київщині північнокорейською (КНДР) балістичною ракетою KN-23 ще у середу, 31 липня. Проте ракета не досягла цілі (не змогла долетіти), повідомляє українське спеціалізоване видання Defense Express у понеділок, 5 серпня.

Згідно з інформацією видання, ракета була спрямована у бік Білої Церкви, але впала на території Київської області. Можливою причиною цього вважається вибух у повітрі.

На місці падіння ракети були виявлені уламки з маркуванням, характерним для KN-23. Відомо, що росія вже користувалась ракетою від КНДР для ударів по Україні на початку 2024 року.

Defense Express нагадує, що останнє зафіксоване використання росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні відбулося 27 лютого 2024 року.

Балістичні ракети KN-23, що знаходяться на озброєнні КНДР і використовуються росією, оснащені бойовою частиною з фугасним спорядженням. Їх потужність сягає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Максимальний радіус дії цих ракет заявлено у 650 км.

👉 Нагадаємо, 19 червня лідери росії та КНДР, путін та Кім Чен Ин, підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

📌 Раніше також повідомлялось, що на Полтавщині, внаслідок російського удару, зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

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