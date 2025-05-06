Росія атакувала Україну 136 дронами, збито понад півсотні Shahed

У ніч на вівторок, 6 травня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку із застосуванням 136 ударних безпілотників, зокрема Shahed, а також дронів-імітаторів різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у зведенні станом на ранок 6 травня.

📢 «Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває», – йдеться у повідомленні командування.

Запуски здійснювалися з різних районів рф та тимчасово окупованої території: зокрема, з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також Приморська у Запорізькій області.

☝️ Атаку відбивали силами авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп (МВГ) та засобів радіоелектронної боротьби.

Внаслідок повітряної атаки постраждали щонайменше три області — Харківська, Одеська та Дніпропетровська. Фінальні дані про наслідки обстрілів наразі уточнюються місцевими адміністраціями.

На цьому тлі з’явилася інформація про атаку українських безпілотників по території на росії. За повідомленнями ЗМІ, у ніч на вівторок робота 13 аеропортів у рф була зупинена. Водночас у Міноборони росії заявили, що начебто «збили 105 українських БпЛА».

☝️ Також нагадаємо, що увечері понеділка, 5 травня, російські окупаційні війська здійснили обстріл села Томина Балка, що розташоване неподалік Херсона. У результаті ворожої атаки загинув місцевий житель.