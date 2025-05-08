Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

Пізно ввечері 7 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 12 мирних мешканців, ще одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

☝️ Удар по багатоповерховому будинку був зафіксований о 22:50. Відомо, що бомба влучила у багатоквартирну будівлю, спричинивши значні руйнування.

🔹 За попередніми даними:

поранення отримали троє чоловіків віком 46, 47 і 74 років , а також жінка 47 років

, а також діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження

ще вісім цивільних людей віком від 41 до 75 років зазнали легких тілесних ушкоджень

🚒 Постраждалих деблокували рятувальники, усім надано медичну допомогу. Одна жінка, за попередньою інформацією, могла залишатись під завалами.

🏚️ Унаслідок атаки пошкоджено три багатоповерхівки та магазин у житловому кварталі.

Цей обстріл став одним із серії ударів по Донеччині, які здійснили війська рф протягом 7 травня. Нагадаємо, того ж дня від російських атак загинула жінка, ще восьмеро людей були поранені.

Раніше окупаційні сили завдали удару по селу Олександро-Калинове, що в Іллінівській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців. По Іллінівці російські війська скинули три авіабомби. Очільник ОВА знову звернувся до мешканців області із закликом евакуюватися.

📢 «Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!» — наголосив він.