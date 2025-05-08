Четвер, 8 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

Пізно ввечері 7 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 12 мирних мешканців, ще одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці☝️ Удар по багатоповерховому будинку був зафіксований о 22:50. Відомо, що бомба влучила у багатоквартирну будівлю, спричинивши значні руйнування.

🔹 За попередніми даними:
  • поранення отримали троє чоловіків віком 46, 47 і 74 років, а також жінка 47 років
  • діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження
  • ще вісім цивільних людей віком від 41 до 75 років зазнали легких тілесних ушкоджень

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці🚒 Постраждалих деблокували рятувальники, усім надано медичну допомогу. Одна жінка, за попередньою інформацією, могла залишатись під завалами.

🏚️ Унаслідок атаки пошкоджено три багатоповерхівки та магазин у житловому кварталі.

Цей обстріл став одним із серії ударів по Донеччині, які здійснили війська рф протягом 7 травня. Нагадаємо, того ж дня від російських атак загинула жінка, ще восьмеро людей були поранені.

Раніше окупаційні сили завдали удару по селу Олександро-Калинове, що в Іллінівській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців. По Іллінівці російські війська скинули три авіабомби. Очільник ОВА знову звернувся до мешканців області із закликом евакуюватися. 

📢 «Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!» — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

ВІЙНА

Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

ПОДІЇ

Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

СУСПІЛЬСТВО

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВАЖЛИВО

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

ПОДІЇ

Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

ВІЙНА

Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

ПОЛІТИКА

Найбільше боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

139 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про атаки на фронті 7 травня

ВІЙНА

Фейк: Спецпредставник США по Україні Келлог опублікував дані про «мільярдні статки Зеленського»

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип