Призначено нового керівника «Укрзалізниці» на три роки

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення Олександра Перцовського головою правління «Укрзалізниці». Про це компанія повідомила у своєму офіційному пресрелізі 21 жовтня.

📢 «Кабінет міністрів України за поданням наглядової ради АТ Укрзалізниця призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки», – йдеться у повідомленні.

Олександр Перцовський працює в «Укрзалізниці» з 2020 року. Раніше він був членом правління компанії, відповідальним за напрям пасажирського сектору.

Що стосується попереднього керівника «Укрзалізниці» Євгена Лященка, він продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту з «Укрзалізницею». Одночасно з посад звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина, які раніше також входили до правління компанії.

📢 «До наглядової ради АТ Укрзалізниця надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур», – повідомили тоді в «Укрзалізниці».

☝️ Нагадаємо, що 7 жовтня Євген Лященко подав заяву про звільнення з посади голови правління. На цій посаді він перебував лише з березня 2023 року. Його термін повноважень мав тривати до березня 2025 року.

📌 Також повідомлялось, що “Укрзалізниця” запустила спеціальний сайт для підтримки ветеранів-залізничників, щоб допомогти їм реабілітуватися та безперешкодно інтегруватися в цивільне життя після служби.

Наразі понад 10 579 працівників “Укрзалізниці” боронять країну у лавах Збройних Сил України (ЗСУ), а 1 441 вже повернулися до роботи. На жаль, понад 500 залізничників загинули, виконуючи свій військовий обов’язок.