Понеділок, 23 Грудня, 2024
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Прем’єр Словаччини Фіцо завітав на росію до путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем'єр Словаччини Фіцо завітав на росію до путіна

22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до москви, де зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у кремлі. Про це повідомив російський пропагандист Павло Зарубін та російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря путіна у неділю, 22 грудня.

Днями президент Сербії Александар Вучич заявив, що випадково дізнався про цей візит. За його словами, Фіцо має намір обговорити питання постачання російського газу в умовах, коли Україна відмовляється продовжувати транзит.

Як зазначають російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря російського диктатора путіна, дмитра пєскова, переговори відбувались у закритому форматі «тет-а-тет». Це перша особиста зустріч міжнародно розшукуваного російського злочинця путіна та Фіцо з 2016 року.

Раніше Роберт Фіцо в інтерв’ю словацьким ЗМІ згадав про розмову з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Головною темою стало питання транзиту газу через територію України.

📢 «У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського», — зазначив прем’єр Словаччини.

За словами Фіцо, Зеленський виключив можливість транзиту будь-якого газу. «Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну», — розповів словацький прем’єр про деталі розмови.

19 грудня Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради наголосив, що Україна не погодиться на жодні варіанти транзиту, які дозволять росії отримувати прибутки.

Фіцо, зі свого боку, пригрозив Україні «заходами» через припинення транзиту російського газу до Європи наступного року.

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