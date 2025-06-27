“Політика героїв”: на підтримку ветеранів держава цьогоріч виділить щонайменше 10,5 млрд грн

Понад 10,5 млрд грн держава планує спрямувати цього року на підтримку ветеранів у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського “Політика Героїв”. На рівні держави, регіонів і громад будуть розвиватися як наявні ветеранські програми, так і запроваджуватимуться нові.

Про це заявляє голова партії “Слуга Народу” та нардеп Олена Шуляк.

“Українські захисники потребують не слів, а конкретних рішень, дій і можливостей. Ветерану потрібна не милостиня, а шанс стати успішним підприємцем, лідером громади чи політиком національного рівня. Президентська “Політика Героїв” – це низка проєктів і програм на різних рівнях, які дають змогу ветеранам і ветеранкам адаптуватися до життя поза армією, забезпечити потреби учасників бойових дій і ветеранів війни, це інвестиція в майбутнє України! Кожна гривня, вкладена у ветерана та військовослужбовця, повернеться через їхній внесок в економіку, політику та суспільне життя країни. Тому влада, зокрема партія “Слуга Народу”, постійно працює над тим, що наші ветерани та ветеранки, чинні військовослужбовці отримали гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту”, – наголошує Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” додають, що ветеранська політика зараз перебуває в найголовнішому фокусі уваги Президента Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, Офісу глави держави, Кабінету міністрів, Верховної Ради й самої партії “Слуга Народу”. “Політика Героїв” – це ціла екосистема на рівні стратегій, нормативно-правових актів, це повне переосмислення ролі ветерана та військовослужбовця”, – заявляє Олена Шуляк.

Вона додає, що до процесу реалізації “Політики Героїв” теж залучена і партія “Слуга Народу”: не лише на законодавчому рівні, а й на рівні конкретних проєктів. Наприклад, Федерація стронгмену України за підтримки депутатів й активу партії “Слуга Народу” втілює проєкт “Сильні України”. Це – всеукраїнські змагання серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення в боях.

На цей час відбулися вже 14 таких змагань: у Звягелі (Житомирська область), Дніпрі, Житомирі, Києві, Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді та двічі в Полтаві, Одесі й Кропивницькому. Участь у кожних змаганнях беруть по кілька сотень ветеранів, а заходи відвідують по кілька тисяч глядачів.