Четвер, 26 Червня, 2025
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Орбан виступив проти участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі

Денис Молотов
Денис Молотов
Орбан виступив проти участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із суперечливою заявою щодо України та її шостого президента. За словами очільника угорського уряду, кілька країн-членів НАТО, серед яких США, Туреччина, Словаччина та сама Угорщина, нібито висловили небажання бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі, що відбудеться 25 червня. Про це повідомляє провладне угорське видання Magyar Nemzet.

📢 «Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО», – заявив Орбан.

☝️ Прем’єр Угорщини вважає, що відсутність українського президента на закритому засіданні лідерів Альянсу є «чітким сигналом», а не випадковістю.

📢 «У дипломатії питання полягає не в тому, де ви є, а де вас нема. Це важливіше. І це саме той випадок», – додав він.

Також Орбан наголосив, що вважає інтеграцію України до НАТО та Євросоюзу небажаною з погляду інтересів Угорщини.

📢 «Національні інтереси Угорщини не передбачають участі в жодному інтеграційному співтоваристві з Україною – ані в НАТО, ані в ЄС», – зазначив він.

🔻 Позиція Віктора Орбана щодо України не нова. У травні він уже заявляв, що найбільшою загрозою для угорців є вступ України до Європейського Союзу, звинувачуючи Київ у створенні ризиків для нацменшини угорців на Закарпатті.

Крім того, Орбан регулярно дискредитує Україну на міжнародному рівні, ставлячи під сумнів її європейську перспективу. Такі заяви викликають різку реакцію в Києві та сприяють погіршенню українсько-угорських відносин, які й без того залишаються напруженими.

📝 Нагадаємо, 25 червня в Гаазі проходить саміт НАТО, на якому обговорюються питання безпеки, зокрема щодо агресії росії проти України.

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