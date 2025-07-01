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ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсман

Денис Молотов
Денис Молотов
ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсман

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська вчинили один із найрезонансніших терористичних актів повномасштабної війни — у Волноваській виправній колонії №120 поблизу Оленівки загинули понад 50 українських військовополонених. Ще близько 130 зазнали поранень. Про це нагадав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі в понеділок, 30 червня.

ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсманОдразу після трагедії, росія поклала провину на Україну, заявивши про нібито удар з американської системи HIMARS. Втім, як зазначає омбудсман, ці твердження з самого початку були брехливими.

📢 «Я неодноразово намагався зустрітися з учасниками Місії ООН, щоб передати матеріали, які є в Україні. Місія жодного разу не погодилася з ними ознайомитися. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що теж дістав відмову», — повідомив Лубінець.

ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсман☝️ Через п’ять місяців після трагедії Місія ООН зі встановлення фактів була розпущена через відсутність гарантій безпеки. І тільки через рік, як підкреслив Лубінець, ООН спростувала вигадки рф, офіційно заявивши, що «теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS!»

🧾 Водночас ООН досі не звинуватила росію публічно, попри наявні докази. Та нещодавно група експертів ООН оприлюднила внутрішній аналітичний звіт. У ньому описано обставини, докази, а також конкретні типи зброї, що були використані для знищення колонії.

📢 «У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які Збройні сили рф використали для вбивства українських військовополонених. А також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства. Аналізується перебіг розслідувань з боку росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України», — зазначив омбудсман.

ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсман📌 Як відомо, 29 липня 2022 року, в самопроголошеній «днр» заявляли, що під час обстрілу загинули 47 людей і ще 75 дістали поранення. Український Генштаб у відповідь оприлюднив заяву, у якій наголосив, що удар був навмисним артилерійським обстрілом, скоєним російською стороною. А звинувачення України є маніпуляцією та провокацією.

☝️ Також нагадаємо, що станом на травень офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України.

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