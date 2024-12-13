Олена Шуляк: Україна технічно готова компенсувати переселенцям зруйноване житло на окупованих територіях

Держава технічно готова запустити третій етап програми “єВідновлення”, в межах якого грошові компенсації отримають переселенці, власники житла, зруйнованого на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк під час онлайн-діалогу з регіональними журналістами, в якому взяли участь майже 100 представників ЗМІ.

За її словами, всі необхідні механізми для запуску такої компенсації вже протестували на окупованому місті Мелітополь у Запорізькій області. Кілька місяців збиралася інформація, щоб підтвердити, що конкретне житло було зруйноване саме після 24 лютого 2022 року. Для цього долучали навіть космічний супутник. “Експеримент пройшов вдало, успішно. Все можна зафіксувати”, – заявила Олена Шуляк.

“Будемо сподіватися, що третій етап “єВідновлення”, який є дуже важливим для наших переселенців, не залишиться поза увагою уряду”, – наголосила очільниця “Слуги Народу” й додала, що на всіх рівнях, а особливо на рівні Кабінету міністрів і профільного міністерства, буде добиватися, щоб “єВідновлення” було розширене на переселенців, у яких на окупованих територіях залишилося зруйноване житло!

Олена Шуляк повідомила, що станом на зараз держава вже виплатила українцям за пошкоджене та знищене житло понад 17,3 млрд грн, а це дало змогу 90 тис. українських родин відбудуватися чи купити нове житло за допомогою “єВідновлення”.

Нардеп зазначила, що спочатку в державному бюджеті на 2025 рік профільне міністерство з незрозумілих причин не передбачило взагалі коштів на виплати компенсацій за програмою “єВідновлення”. Однак їй разом із низкою стейкхолдерів удалося вибити фінансування.

“На програму “єВідновлення” не було передбачено взагалі ніяких грошей (у держбюджеті на 2025 рік – ред.). Ми разом із колегами з парламентської Тимчасово слідчої комісії, яка опікується питаннями ВПО, та з тими, хто активно підтримував програму, провели десятки зустрічей, засідань різних комітетів, щоб ця програма все ж таки отримала належне фінансування наступного року. В результаті бюджет ухвалили із фінансуванням програми в 4 млрд грн. Це, звісно, не та сума, яку б ми хотіли бачити, але для нас важливо, що програма “єВідновлення” продовжує працювати, а українці, які втратили своє помешкання через російське вторгнення, отримають шанс почати нове життя в новій оселі”, – резюмувала нардеп.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк заявляла, що вирішення житлового питання також буде одним із головних факторів повернення мільйонів українців із-за кордону.