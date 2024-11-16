Олена Шуляк назвала найголовніші результати на посаді голови партії “Слуга Народу”

В середині листопада виповнюється три роки, як народний депутат Олена Шуляк очолює партію “Слуга Народу”. На своїй фейсбук-сторінці вона назвала найголовніші результати за час каденції.

Очищення політсили

Одним зі своїх найголовніших результатів на посаді вона називає ефективне очищення політичної сили. За останні три роки партія “Слуга Народу” відкликала 64 депутати, які потрапили в різного роду неприйнятні скандали, а також позбавила членства тих, хто зрадив цінностям партії та загальноприйнятим нормам. Цього вдалося досягти завдяки внутрішньопартійній дисциплінарній комісії, яку створила Олена Шуляк.

“Слуга Народу” обʼєднує найбільшу кількість представників у радах різного рівня. Однозначно, без помилок не обходиться. На щастя, ми вміємо їх визнавати й з ними працювати”, – наголошує Олена Шуляк.

Поза тим, вона уточнює, що у 2023-2024 роках для послаблення президентської партії планувався масовий вихід народних депутатів із політсили через підбурювання провокаторів. Однак це вчасно виявили та запобігли розколу.

Допомога фронту

Олена Шуляк наголошує, що “Слуга Народу” на цей час – єдина політична сила, яка спрямовує державне партійне фінансування на зміцнення обороноздатності. Так, за останні три роки політсила направила на Сили оборони України 400 млн грн, за які були придбані зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” та 2000 українських систем РЕБ. Також, що не менш важливо, за ініціативи депутатів “Слуга Народу” по всій країні з місцевих бюджетів на українське військо виділили понад 16,5 млрд грн!

“А ще партійці за цей час передали на фронт близько 4 000 одиниць різного транспорту, близько 4 000 дронів різного типу, понад 3 500 генераторів, 140 старлінків, майже 100 000 одиниць амуніції на суму 100 млн грн. Поза тим, організували житло для 33 000 переселенців, надали харчування 771 000 людей. А ще були 820 тонн засобів медичної допомоги, 2561 тонна гуманітарки й багато-багато іншого”, – говорить Олена Шуляк.

Нові партійні офіси

Попри страшну війну, додає нардеп, “Слуга Народу” росте й розвивається. За останні три роки партія відкрила 92 нові офіси по всій Україні! Загалом їх уже 126. На сьогодні вони працюють як хаби з допомоги фронту, ВПО та бізнесу.

Розвиваються так само молодіжний і жіночий напрямок – Зе!Молодіжка і Зе!Жінки. І це, наголошує Олена Шуляк, якісна робота понад 10 тис. учасників, які реалізували тисячі різних проєктів.

Робота в Європі

Окрім того, партія “Слуга Народу” ввійшла в одну з найбільш прогресивних партій у Європі – Альянс лібералів та демократів за Європу (ALDE). Ба більше, депутатка від “Слуги Народу” Євгенія Кравчук стала віцепрезиденткою ALDE.

“Слуга Народу” – найбільш представлена та значуща політсила при ухваленні внутрішніх рішень ALDE. Завдяки цьому в Європі було підтримано 10 надважливих резолюцій на підтримку України: від необхідності створення трибуналу для російських злочинців до підтримки ВПО в Європі”, – зазначає Олена Шуляк.

Діалог із бізнесом

Представники “Слуги Народу”, як переконує Олена Шуляк, розглянули тисячі звернень від бізнесу: допомогли з релокацією, пошуком спеціалістів, підтримкою сільського господарства, вирішенням питань експорту та імпорту сотням представникам бізнесу та цілим підприємствам. Постійна комунікація з бізнес-асоціаціями, спільнотами та окремими підприємцями стала щоденною роботою партійців.

“Слуга Народу” – це тисячі й тисячі порядних та працьовитих людей, які обʼєднані спільними цілями та щоденно наближають перемогу: на фронті та в тилу. За три роки як я очолюю політсилу, знаю про це точно. Дякую всім, хто щиро викладається на всі 100%. Всі ми працюємо разом на перемогу. Дякую всім за єдність! Я пишаюся кожним та кожною”, – резюмувала голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.