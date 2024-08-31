Оголошено в розшук колаборанток за организацію псевдореферендуму на Луганщині – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування щодо двох жінок – ворожих поплічниць, які брали активну участь в організації незаконного «референдуму» у вересні 2022 року. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в четвер, 29 серпня.

Одна з них, будучі «депутатом» так званого «парламенту» угруповання «лнр», сприяла проведенню та легітимізації фейкового «плебісциту», а інша займалася його безпосередньою організацією та проведенням.

За інформацією слідства, мешканка Луганська Олена Фарахова ще з 2014 року підтримувала агресивні дії росії та працювала в окупаційних структурах, зокрема в «міністерстві юстиції лнр».

У 2018 році вона стала «депутатом» так званої «народної ради лнр». 20 вересня 2022 року на позачерговому засіданні вона проголосувала за так зв. «закон о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф».

Також СБУ зібрала докази добровільної співпраці з ворогом щодо підприємниці зі Старобільського району. Вона добровільно долучилася до організації цього фейкового «референдуму». Колаборантка була «членом» дільничної комісії «Старобільського району лнр». Працювала на виборчій дільниці, ходила з урною по домівках місцевих мешканців, рахувала голоси, складала протокол тощо.

Обом зловмисницям висунуто обвинувачення у колабораційній діяльності та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Злочини були вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На цей момент зловмисниці перебувають у розшуку за злочини проти національної безпеки України.

Розслідування вели слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо

👉 Раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які допомагали у реалізації планів анексії українських територій через організацію фейкових виборів та референдумів.

Нещодавно було завершено досудове розслідування стосовно так званої «голови дільничної виборчої комісії №114 міста Луганська», яка раніше обіймала посаду заступника директора однієї з місцевих гімназій.