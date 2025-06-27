Один загиблий і четверо поранених: наслідки обстрілу Харківщини

Унаслідок масованих ворожих ударів по Харківщині загинув цивільний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це вранці 27 червня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

📢 «У селі Вовчанські Хутори (Вовчанська громада) поранення отримав 70-річний чоловік. У селі Підлиман (Борівська громада) постраждали ще троє: 43-річний, 33-річний та 40-річний чоловіки. А в селі Вільхуватка внаслідок обстрілу загинув 53-річний мешканець», – поінформував Синєгубов.

🔻 Російські війська завдавали ударів по області різними типами озброєння:

– некерованими авіаційними ракетами;

– керованими авіабомбами (КАБ);

– дронами-камікадзе типу Shahed.

🏚️ Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлову та господарську інфраструктуру. У Куп’янському районі зафіксовано руйнування приватного житлового будинку, а в Ізюмському – уражено сільськогосподарське підприємство та базу відпочинку.

🚨 Вдень 27 червня російський безпілотник вдарив по Харкову. Ціллю став Індустріальний район. За словами очільника області, удар припав безпосередньо на дорогу, пошкоджено два легкові автомобілі. Станом на теперішній момент повідомлень про постраждалих не надходило. На місці працюють відповідні служби.

Тип ворожого дрона наразі встановлюється. Спеціалісти продовжують дослідження з метою уточнення всіх обставин обстрілу та визначення типу боєприпасу, що був застосований.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 27 червня російські окупаційні війська атакували також Дніпропетровську область. Ворожі FPV-дрони обстріляли Нікопольський район, унаслідок чого постраждали четверо людей. Серед пошкоджених об’єктів – амбулаторія, магазин, ринок, лінія електропередач, а також кілька багатоквартирних будинків.