Понеділок, 26 Травня, 2025
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Обстріл Києва дронами: третя ніч поспіль столиця під атакою

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Києва дронами: третя ніч поспіль столиця під атакою

Третю ніч поспіль Київ опиняється під ворожим вогнем — столицю України атакували ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram у понеділок, 26 травня.

Як уточнює очільник КМВА, цього разу повітряна тривога в Києві тривала близько шести годин. Протягом ночі сили протиповітряної оборони відбивали масовану атаку безпілотників, запущених з боку російських військ.

📢 «Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку», — повідомив Тимур Ткаченко.

🚫 За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Києва дронами постраждалих немає. Усі служби оперативно відреагували на виклики, на місцях працювали екстрені бригади для обстеження пошкоджень та ліквідації можливих наслідків.

💬 Обстріл Києва дронами стає системним: це вже третя нічна атака поспіль, яка створює загрозу мешканцям столиці та порушує безпеку цивільної інфраструктури. Особливо небезпечними залишаються уламки збитих дронів, які падають на житлові масиви та громадські об’єкти.

📌 Також раніше стало відомо, що в ніч на понеділок, 26 травня, відбулася чергова атака на Одещину, під час якої російські війська застосували ударні дрони.

📌 У ніч на 26 травня російські війська вчинили комбіновану атаку на Хмельниччину, унаслідок якої зазнали пошкоджень десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Постраждали приватні домогосподарства, господарські споруди, промислові об’єкти та електромережі.

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