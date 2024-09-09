Новий пакет військової допомоги виділила Швеція для України

Шведський уряд оголосив про новий, 17-й пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого складає 4,6 млрд шведських крон (понад 400 млн євро). Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Швеції в понеділок, 9 вересня.

У документі зазначено, що цей пакет націлений на задоволення найбільш актуальних військових потреб України та спрямований на підготовку до майбутніх операцій. Він включає передачу обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та надання фінансової підтримки.

📢 «Швеція переходить до нової фази військової підтримки, приділяючи більше уваги закупівлям, а не тільки пожертвам. Пакет включає три великі контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 600 млн крон (52 млн євро)», – зазначається в повідомленні.

Зокрема, передбачено постачання військового обладнання для наземних операцій на суму 500 млн крон (приблизно 43 млн євро). До цього пакета військової допомоги включено додаткові зенітні ракети Robot 70. Вони здатні посилити протиповітряну оборону України, яка вже отримала від Швеції аналогічні системи раніше.

Окрім того, враховано запит України на протитанкове озброєння, до пакета включені протитанкові снаряди, гранатомети та міни. Також передбачено засоби захисту від забруднень, мінометні боєприпаси, навчальні матеріали для новобранців та зимове спорядження для військових.

Підтримка військово-морських сил

Швеція також виділила 500 млн крон (приблизно 43 млн євро) на підтримку військово-морських операцій. Це забезпечить захист торговельного судноплавства України та підтримку військових уздовж річок, де тривають бойові дії.

До нового пакета включено шість додаткових десантно-штурмових катерів Stridsbat 90 та обладнання для їхнього спуску на воду.

Підтримка фондів та інших ініціатив

Окрім військових поставок, Швеція надає понад 700 млн крон (близько 61 млн євро) на фінансування міжнародних фондів і багатосторонніх ініціатив у 2024 році. Такі програми дозволяють здійснювати великі закупівлі озброєння та техніки.

Авіаційні ініціативи

Також Швеція вперше вирішила придбати додаткові запчастини для винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть бути передані Україні в майбутньому. Для цього виділено 2,3 млрд крон (понад 200 млн євро).

👉 Нагадаємо, у травні Швеція надала Україні 16-й пакет допомоги. Він був найбільшим за обсягом – 13,3 млрд крон (понад 1,1 млрд євро). До цього пакету вперше увійшли два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

📊 Загалом, від початку російського вторгнення в лютому 2022 року, Швеція надала Україні військову допомогу на суму 48,1 млрд крон (майже 4,2 млрд євро).