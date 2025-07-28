Україна та Німеччина: від шоломів до дронів і ракет

Військово-промислове партнерство між Україною та Німеччиною виходить на новий стратегічний рівень. П’ятий етап співпраці передбачає спільне виготовлення оборонної продукції підприємствами обох країн. Про це в інтерв’ю українським ЗМІ повідомив посол України у ФРН Олексій Макеєв. Його слова наводить ТСН у неділю, 27 липня.

Дипломат нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації, формат допомоги з боку Німеччини пройшов помітну трансформацію. Починаючи з символічних жестів, підтримка еволюціонувала до масштабного забезпечення високотехнологічними системами озброєння та бойовою технікою. Зараз, за словами Макеєва, настав час переходити до ще тіснішої кооперації у сфері оборонної промисловості.

📢 «Ми пройшли шлях від п’яти тисяч шоломів до фінансування безпілотників і ракет», — заявив дипломат.

На початковому етапі допомога з боку Німеччини була в основному символічною. Потім сторони реалізували програму «Рінгтауш», яка передбачала передачу Україні радянської техніки від третіх країн в обмін на поставки сучасного озброєння від ФРН цим державам. Такий підхід дозволив пришвидшити переозброєння української армії.

Третя фаза співпраці включала передання бронетехніки, зокрема танків Leopard і бойових машин піхоти Marder, які постачалися зі складів Бундесверу. Четвертий етап позначився переходом до виробництва високоточних систем, зокрема — протиповітряної оборони IRIS-T, а також до закупівлі сучасної зброї для потреб Збройних сил України.

📢 «А тепер Німеччина безпосередньо купує озброєння українського виробництва», — акцентував Макеєв.

Він додав, що наступним логічним кроком стане запуск спільних оборонних підприємств. Це дозволить не тільки зміцнити виробничі спроможності обох країн, але й забезпечити більш швидке й гнучке реагування на потреби фронту.

За словами посла, нова модель взаємодії передбачає співпрацю між українськими й німецькими компаніями, причому не лише в Україні, але й, можливо, на території самої Німеччини. Така ідея узгоджується з дорученням шостого президента України.

Співпраця з Hensoldt

Раніше було повідомлено про важливу угоду, укладену між українською стороною та німецьким оборонним концерном Hensoldt. Відповідно до домовленостей, компанія забезпечить постачання сучасних радарних систем для захисту українського неба. Уряд ФРН у межах цієї угоди планує надати обладнання на загальну суму 340 мільйонів євро.

☝️ Також нагадаємо, що Україна продовжує отримувати системи протиповітряної оборони від Німеччини, серед яких — зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. За словами посла України у Федеративній Республіці Німеччина Олексія Макеєва, таких систем передано вже понад шістдесят.