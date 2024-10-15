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Нікопольщина під атакою: постраждали вагітна жінка та дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Нікопольщина під атакою: постраждали вагітна жінка та дитина
Наслідки російського обстрілу

Нікопольщина, Дніпропетровська область, знову опинилась під черговою атакою зі сторони російських окупантів, внаслідок чого постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Про це у своєму Telegram-каналі у вівторок,15 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢 «На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих ушпиталені в стані середньої тяжкості. Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду», – написав Лисак.

Протягом дня Нікопольщина знаходилась під інтенсивним обстрілом російських загарбників. Під вогнем опинилися також громади Нікополя, Червоногригорівська та Мирівська. Російські війська застосували дрони-камікадзе та артилерію.

📢 «Є руйнування. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені шість приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще чотири – потрощені. Побиті й три надвірні споруди, екскаватор, газогін та лінії електропередач», – додав очільник ОВА.

👉 Нагадаємо, 13 жовтня російські війська чотири рази атакували Нікополь, використовуючи дрони-камікадзе для нанесення ударів по місту.

📌 Також раніше було повідомлено, що з прикордонного району, розташованому у Брянській та Курській областях на росії, втекли 18 північнокорейських військовослужбовців. Про це повідомили у розвідці України у вівторок, 15 жовтня.

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