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Нічна атака дронів по Харківщині: поранено чотирьох, серед них дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака дронів по Харківщині: поранено чотирьох, серед них дитина

У ніч проти неділі, 3 серпня, армія рф здійснила масштабну атаку по Харківській області із застосуванням ударних дронів. Найбільше постраждали Харків, Чугуїв та Балаклія, де зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури, пожежі та травмованих мирних мешканців.

Про наслідки нічної атаки повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов:

📢 «Вибухи пролунали в м. Чугуїв та м. Балаклія. Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється».

Очільниця Чугуєва Галина Мінаєва додала, що внаслідок атаки у місті є постраждалі жінки:

📢 «Тільки що один з мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога. Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки – гостра реакція на стрес. Наразі працюють екстрені служби».

У місті Балаклія один із приватних будинків зазнав прямого влучання БпЛА, внаслідок чого одна людина отримала травми. Про це розповів керівник місцевої військової адміністрації Віталій Карабанов.

У Харкові в Шевченківському районі безпілотник влучив у складське приміщення поруч із житловими будинками. За словами міського голови Ігоря Терехова, постраждалих немає. Ще один дрон впав у лісосмугу, але не вибухнув.

Ворожі атаки Харкова та області за минулу добу

Протягом минулої доби російські війська атакували не лише Харків, але й щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області.

Загалом зафіксовано чотирьох постраждалих, серед яких 6-річна дівчинка. Троє жінок (віком 31, 35 і 54 роки) дістали ушкодження у Чугуєві. Ще одна постраждала – маленька мешканка села Івано-Шийчине Богодухівської громади.

Крім того, внаслідок вибуху боєприпасів одна людина загинула, двоє зазнали поранень. У селищі Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік. У Слатиному Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік, а в Ізюмі – 75-річний.

Під час атаки противник задіяв широкий арсенал озброєння, зокрема:
  • 21 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 КАБ (керовані авіабомби);
  • 1 дрон типу «Ланцет»;
  • 2 дрони «Молнія»;
  • 2 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА невстановленого типу.

Результатом цієї атаки стали численні пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема:

  • У Харкові – нежитлова будівля;
  • У Куп’янському районі – житловий будинок, гараж, електромережі та склад у населених пунктах Куп’янськ, Сумське, Приколотне;
  • В Ізюмському районі – 15 приватних будинків і дві пожежні машини у Балаклії та Новоплатонівці;
  • У Чугуївському районі – приватні будинки в Чугуєві та нежитлове приміщення в селі Велика Бабка;
  • У Богодухівському районі – цивільний автомобіль у селі Івано-Шийчине.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили десять штурмових спроб у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше. А на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак, які також були успішно відбиті поблизу Куп’янська, Нової Кругляківки, Степової Новоселівки та Загризового.

У ніч на неділю російські ракети також вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару було зруйновано кілька приватних осель, є поранені серед мешканців. Увечері в суботу противник завдав удару керованими авіабомбами по мосту в місті Херсон.

👉 Також нагадаємо, що напередодні двоє мирних жителів загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсона 2 серпня. Снаряди влучили в житлові райони міста, зруйновано кілька будинків, пошкоджено медичні заклади.

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