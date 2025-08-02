Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона

Двоє мирних жителів загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсона 2 серпня. Снаряди влучили в житлові райони міста, зруйновано кілька будинків, пошкоджено медичні заклади. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

📢 «Сьогодні вранці російські війська вдарили по Корабельному району Херсона. Загинула 68-річна жінка. Крім того, під завалами зруйнованої будівлі було знайдено тіло ще одного загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.

☝️ За словами Прокудіна, внаслідок ворожих атак також постраждали двоє людей, яким зараз надають медичну допомогу.

Відомо, що російські війська вдарили по житловому кварталу у Дніпровському районі Херсона. Окрім цього, один з обстрілів припав по Корабельному району вже в обідню пору. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше два житлові будинки — вибито вікна, зруйновано фасади та пошкоджено дахи.

🚑 Бригада екстреної медичної допомоги надала першу допомогу одному з постраждалих прямо на місці. Іншого — шпиталізували.

Ситуація в Комишанському старостинському окрузі Херсонської громади залишається критичною. Територія фактично перебуває під постійними обстрілами та атаками дронів. Зруйновано близько третини житлового фонду — майже 2000 будинків.

📢 «Рішенням Ради оборони області в Комишанському окрузі запроваджено обов’язкову евакуацію. Проте там ще залишаються близько 4300 осіб, серед них — 280 дітей. Ми маємо подбати про їхню безпеку», — наголосив Прокудін.

Разом із керівником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шаньком очільник ОВА відвідав округ, щоб оцінити ситуацію та окреслити подальші дії.

🔎 Вони перевірили стан наявних укриттів — наразі там облаштовано два сховища, а також обговорили можливість облаштування додаткового укриття на технічному поверсі одного з будинків.

🏥 Також посадовці навідались до місцевої амбулаторії — одного з небагатьох вцілілих медичних закладів. Там працюють четверо сімейних лікарів, які щодня приймають до 20 пацієнтів.

📢 «Йдеться про необхідність відновлення зруйнованого корпусу амбулаторії та забезпечення лікарів транспортом. Це дозволить їм оперативно надавати допомогу мешканцям віддалених районів», — пояснив Прокудін.

📦 У рамках поїздки також відвідали Пункт незламності та гуманітарний штаб. За словами очільника ОВА, попри складну ситуацію, людям намагаються доставляти найнеобхідніше — продукти та засоби гігієни, хоч через атаки дронів виникають значні труднощі з логістикою.

☝️ Нагадаємо: 25 липня російські окупаційні сили атакували медиків у Херсоні, застосувавши дрон. Внаслідок цього інциденту також були поранені.

👉 Внаслідок попереднього нічного удару росії по Києву було пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.