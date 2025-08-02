Субота, 2 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона

Денис Молотов
Денис Молотов
Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона

Двоє мирних жителів загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсона 2 серпня. Снаряди влучили в житлові райони міста, зруйновано кілька будинків, пошкоджено медичні заклади. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

📢 «Сьогодні вранці російські війська вдарили по Корабельному району Херсона. Загинула 68-річна жінка. Крім того, під завалами зруйнованої будівлі було знайдено тіло ще одного загиблого чоловіка»,йдеться у повідомленні.

☝️ За словами Прокудіна, внаслідок ворожих атак також постраждали двоє людей, яким зараз надають медичну допомогу.

Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу ХерсонаВідомо, що російські війська вдарили по житловому кварталу у Дніпровському районі Херсона. Окрім цього, один з обстрілів припав по Корабельному району вже в обідню пору. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше два житлові будинки — вибито вікна, зруйновано фасади та пошкоджено дахи.

🚑 Бригада екстреної медичної допомоги надала першу допомогу одному з постраждалих прямо на місці. Іншого — шпиталізували.

Ситуація в Комишанському старостинському окрузі Херсонської громади залишається критичною. Територія фактично перебуває під постійними обстрілами та атаками дронів. Зруйновано близько третини житлового фонду — майже 2000 будинків.

📢 «Рішенням Ради оборони області в Комишанському окрузі запроваджено обов’язкову евакуацію. Проте там ще залишаються близько 4300 осіб, серед них — 280 дітей. Ми маємо подбати про їхню безпеку», — наголосив Прокудін.

Разом із керівником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шаньком очільник ОВА відвідав округ, щоб оцінити ситуацію та окреслити подальші дії.

🔎 Вони перевірили стан наявних укриттів — наразі там облаштовано два сховища, а також обговорили можливість облаштування додаткового укриття на технічному поверсі одного з будинків.

🏥 Також посадовці навідались до місцевої амбулаторії — одного з небагатьох вцілілих медичних закладів. Там працюють четверо сімейних лікарів, які щодня приймають до 20 пацієнтів.

📢 «Йдеться про необхідність відновлення зруйнованого корпусу амбулаторії та забезпечення лікарів транспортом. Це дозволить їм оперативно надавати допомогу мешканцям віддалених районів», пояснив Прокудін.

📦 У рамках поїздки також відвідали Пункт незламності та гуманітарний штаб. За словами очільника ОВА, попри складну ситуацію, людям намагаються доставляти найнеобхідніше — продукти та засоби гігієни, хоч через атаки дронів виникають значні труднощі з логістикою.

☝️ Нагадаємо: 25 липня російські окупаційні сили атакували медиків у Херсоні, застосувавши дрон. Внаслідок цього інциденту також були поранені.

👉 Внаслідок попереднього нічного удару росії по Києву було пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Теракт в Оленівці: в прокуратурі розповіли, скількох вцілілих військових опитали

ПОДІЇ

Резерв+ готується до запуску сплати штрафів за повістки

СУСПІЛЬСТВО

Вашингтон попередив Пекін: купівля нафти в рф матиме наслідки

ВАЖЛИВО

Мар’яна Безугла повідомила, що має захворювання

ВЛАДА

США і НАТО готують новий механізм фінансування озброєння для України

ВАЖЛИВО

Індія відмовиться від російської нафти через погрози Трампа – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Україна готує масштабну оборонну угоду зі США

ВАЖЛИВО

Трамп дозволив українським біженцям залишаться у США на час війни

ВАЖЛИВО

фсб планувала ліквідувати командира батальйону “Вовки Да Вінчі” – СБУ

ПОДІЇ

Зеленський затвердив військову підготовку для студентів медичних вишів

ВЛАДА

Генштаб: до чверті боїв на Покровському напрямку, ворог також активніший на Новопавлівському

ВІЙНА

На росії Камчатку сколихнули два потужніші землетруси

ПОДІЇ

Місцевих виборів, які мали б відбутися в Україні у жовтні, не буде – ЦВК

ПОДІЇ

Корупційна прірва: службовець ТЦК вимагав хабар

КРИМІНАЛ

Лукашенко знову запропонував об’єднати ЄС і росію

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"