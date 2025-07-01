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Нетаньягу готується до візиту в США для переговорів із Трампом

Денис Молотов
Денис Молотов
Нетаньягу готується до візиту в США для переговорів із Трампом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 7 липня. Про це у неділю повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела в урядових структурах обох країн.

☝️ У публікації зазначається, що американська адміністрація чинить тиск на свого союзника, вимагаючи зупинити війну в секторі Газа та домогтися звільнення заручників.

📌 Про підготовку візиту повідомляється також ізраїльськими ЗМІ. Так, міністр зі стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер прибув до Вашингтона для координації переговорів із представниками Білого дому.

Раніше у США підтверджували, що дата зустрічі перебуває на фінальній стадії узгодження, однак до цього моменту конкретну дату не називали.

🔹 Також на минулому тижні Трамп заявив, що припинення вогню в Газі може бути досягнуте вже «наступного тижня», хоча не уточнив, із ким вів перемовини про можливу угоду. Нагадаємо, бойові дії тривають з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на територію Ізраїлю.

📰 Газета Israel Hayom з посиланням на неназвані джерела писала, що лідери двох країн узгодили план врегулювання конфлікту на Близькому Сході з п’яти пунктів, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Раніше Дональд Трамп закликав скасувати судовий процес проти Нетаньягу, або ж надати йому помилування, назвавши кримінальні переслідування «неприйнятними».

📢 «Нетаньягу – герой війни. Він блискуче співпрацював зі Сполученими Штатами, щоб досягти великого успіху в усуненні небезпечної ядерної загрози в Ірані», – наголосив Трамп.

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