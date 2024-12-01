Наслідки чергової атаки російських БпЛА на Київ

У неділю, 1 грудня, в Києві пролунали звуки вибухів. Повідомляється, що працювали сили протиповітряної оборони (ППО). Про наслідки ворожої атаки російських дронів (БпЛА) на столицю повідомили у КМДА та КМВА на своїх офіційних сторінках у Telegram.

📢 «У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», – попередили в КМДА.

Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі уламки збитих дронів спричинили пожежу у дворі житлового будинку — загорілося кілька автомобілів.

📢 «У деяких квартирах будинку вибито вікна. До медиків викликів не надходило», – зазначили в повідомленні.

У КМВА зазначили, що Сили оборони знешкодили близько десяти ударних дронів (БпЛА), які могли загрожувати столиці.

📢 «Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна», – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, постраждалих немає, однак дані можуть оновлюватися.

📢 «В Київській області фіксуються ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва», – попередили у відомстві.

За минулу ніч наші Сили протиповітряної оборони (ППО) разом із мобільними вогневими групами збили понад 30 російських ударних дронів над країною.

📢 «Жодна інша країна не стикалася з подібними атаками такого масштабу щоденно протягом тривалого часу. Україна вистояла. Наші Збройні Сили продовжують боротьбу, люди працюють задля сильної держави, а партнери підтримують нас. Разом ми сила, яка змусить росію до справедливого миру та відновлення безпеки у Європі», – зазначив Зеленський за наслідками ворожих атак.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере співпрацю у сфері протиповітряної оборони та розвитку виробництва зброї в Україні.