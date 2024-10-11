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Надів на голову каструлю: ДСНС врятували дитину на Волині

Денис Молотов
Денис Молотов
Надів на голову каструлю: ДСНС врятували дитину на Волині

На Волині дитяча гра мало не призвела до серйозних наслідків. У селищі Дубище Луцького району дворічний хлопчик, граючись, надів на голову каструлю, але не зміг її зняти. Спершу батьки намагалися вирішити ситуацію самостійно, але коли це не вдалося, довелося викликати рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у п’ятницю, 11 жовтня.

📢 «На місце події прибули вогнеборці 3-ї ДПРЧ з міста Рожище. Надзвичайники, які прибули на допомогу, заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини», — зазначили у відомстві ДСНС на Волині.

Після успішної операції по деблокації голови від каструлі дитина швидко заснула на руках у мами, і на щастя, з хлопчиком усе в порядку.

Надів на голову каструлю: ДСНС врятували дитину на Волині Надів на голову каструлю: ДСНС врятували дитину на Волині

📌 Варто зазначити, що це не перший подібний випадок порятунку дітей за останній час. Наприклад, 30 вересня у Львові співробітники ДСНС врятували трирічного хлопчика, який застряг рукою в електром’ясорубці.

📌 Також раніше було повідомлено, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС у Полтавській області, який налагодив незаконну схему та організував «бізнес» для військовозобов’язаних, що прагнуть уникнути мобілізації.

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