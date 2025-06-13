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На росії ще на один винищувач Су-25 менше: він розбився

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії ще на один винищувач Су-25 менше: він розбився

13 червня стало відомо про втрату російського штурмовика Су-25, який зазнав аварії за дивних обставин. Про це повідомив російський Telegram-канал Fighterbomber, що спеціалізується на темах авіації. Також про інцидент повідомили моніторингові Телеграм-канали.

На росії ще на один винищувач Су-25 менше: він розбився📢 «Зазнав аварії Су-25. Льотчик врятований. Все нормально», — йдеться в повідомленні російського пропагандистського каналу.

☝️ Водночас інший російський авіаційний ресурс Aviahub підтвердив інцидент і зазначив, що на літак не чинили вогневого впливу, що виключає його ураження засобами ППО.

Місце аварії офіційно не розкривається — невідомо, чи сталася вона безпосередньо в зоні бойових дій в Україні, чи на території самої росії.

На росії ще на один винищувач Су-25 менше: він розбився🔍 Згодом експерти припустили, що до катастрофи могло призвести структурне руйнування крила внаслідок перевантаження або виснаження ресурсу літака. Про це свідчать деталі з відео, якщо його переглядати у сповільненому режимі, зазначають фахівці.

📢 Офіційні джерела, зокрема Міністерство оборони рф, на момент публікації не підтвердили втрату Су-25.

📌 Це не перший випадок втрати російської авіації за останні дні. Нагадаємо:
      • 7 червня українські сили ППО збили російський винищувач Су-35 у районі Курська. Відео знищення було оприлюднено у відкритому доступі.
      • 8 червня українські ЗМІ повідомили про перше зафіксоване знищення Су-35 винищувачем F-16. Це стало помітною подією на тлі зростаючого використання західної авіації ЗСУ. ✈️ Су-35 — один із найсучасніших бойових літаків рф, здатний здійснювати удари як по повітряних, так і по наземних цілях.
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