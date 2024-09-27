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На росії розбився гелікоптер: загинули російський депутат та бізнесмен

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії розбився гелікоптер: загинув російський депутат та бізнесмен

В Архангельській області на росії сталася чергова авіакатастрофа (вертолітопад), під час якої розбився приватний гелікоптер Robinson R44. На борту перебували один з депутатів диктаторської партії «єдиної росії» Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов. Обидва загинули. Цю інформацію 27 вересня підтвердив телеграм-канал Astra.

📢 «Сьогодні о 09:10 за московським часом гелікоптером архангельської регіональної пошуково-рятувальної бази був виявлений гелікоптер Robinson R44, на борту якого загинули депутат міської думи Архангельська Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов», – йдеться у повідомленні.

Напередодні було зафіксовано зникнення гелікоптера Robinson R44, що летів із села Бичаче до селища Карандашевська в Приморському окрузі на росії.

Як зазначають російські ЗМІ, цей гелікоптер не був власністю ані Сметаніна, ані Семенова.

На росії розбився гелікоптер: загинув російський депутат та бізнесмен На росії розбився гелікоптер: загинув російський депутат та бізнесмен

👉 Також нагадаємо, що раніше у Татарстані сталася аварія спортивного літака, внаслідок якої загинули троє осіб. Крім того, в Амурській області розбився інший гелікоптер, Robinson R66, на борту якого були пілот і два пасажири.

📌 Раніше було повідомлено, що незалежна міжнародна комісія ООН, яка розслідує порушення прав людини в Україні, виявила нові докази застосування катувань з боку російської влади проти українських цивільних та військовополонених. Злочини виявлені як на окупованих українських територіях, так і на самій росії.

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