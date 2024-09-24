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Нові докази катувань українців на росії та ТОТ виявила ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Нові докази катувань українців на росії та ТОТ виявила ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН, яка розслідує порушення прав людини в Україні, виявила нові докази застосування катувань з боку російської влади проти українських цивільних та військовополонених. Злочини виявлені як на окупованих українських територіях, так і на самій росії. Про це йдеться у звіті, опублікованому на офіційному сайті ООН.

Згідно зі звітом, особливу увагу було приділено місцям позбавлення волі на росії, де утримуються українські ув’язнені. Схожа практика зафіксована і в кількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України.

📢 «Систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків також використовується як метод катувань. Таке спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі», – зазначили представники ООН.

Комісія також звернула увагу на свідчення колишніх полонених, які розповіли про накази щодо жорстокого поводження, що видавалися як місцевими тюремними службовцями, так і вищими посадовцями російської влади. Ці посадовці або схвалювали подібні дії, або не вживали заходів для їх припинення.

Один із цивільних постраждалих, який перебував під тортурами протягом десяти днів, зазначив: «росіяни діяли мовчки й професійно, що свідчить про систематичність таких дій».

Багато з тих, хто пережив катування, повідомили про значні труднощі з реінтеграцією у суспільство і налагодженням стосунків з близькими. Вони наголошують на важливості психологічної та соціальної підтримки для себе та своїх родин.

Як стало відомо раніше, колишні в’язні росіян розповідали про різні види катувань. Серед яких жорстокі побиття, утримання у стресових положеннях, удари електричним струмом по статевих органах і цькування собаками.

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