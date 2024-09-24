Нові докази катувань українців на росії та ТОТ виявила ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН, яка розслідує порушення прав людини в Україні, виявила нові докази застосування катувань з боку російської влади проти українських цивільних та військовополонених. Злочини виявлені як на окупованих українських територіях, так і на самій росії. Про це йдеться у звіті, опублікованому на офіційному сайті ООН.

Згідно зі звітом, особливу увагу було приділено місцям позбавлення волі на росії, де утримуються українські ув’язнені. Схожа практика зафіксована і в кількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України.

📢 «Систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків також використовується як метод катувань. Таке спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі», – зазначили представники ООН.

Комісія також звернула увагу на свідчення колишніх полонених, які розповіли про накази щодо жорстокого поводження, що видавалися як місцевими тюремними службовцями, так і вищими посадовцями російської влади. Ці посадовці або схвалювали подібні дії, або не вживали заходів для їх припинення.

Один із цивільних постраждалих, який перебував під тортурами протягом десяти днів, зазначив: «росіяни діяли мовчки й професійно, що свідчить про систематичність таких дій».

Багато з тих, хто пережив катування, повідомили про значні труднощі з реінтеграцією у суспільство і налагодженням стосунків з близькими. Вони наголошують на важливості психологічної та соціальної підтримки для себе та своїх родин.

Як стало відомо раніше, колишні в’язні росіян розповідали про різні види катувань. Серед яких жорстокі побиття, утримання у стресових положеннях, удари електричним струмом по статевих органах і цькування собаками.