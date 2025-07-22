На росії хочуть призивати до армії цілий рік

До Держдуми рф внесено законопроєкт, який передбачає перехід до безперервного призову на строкову військову службу. Якщо документ ухвалять, нова система запрацює з 1 січня 2026 року. Про це повідомляють росЗМІ.
Що змінюється:
🔹 Безперервна підготовка до призову — медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій триватимуть увесь рік, а не лише в межах весняної та осінньої кампаній.
🔹 Новий обов’язок призовників:
Громадяни, які втратили право на відстрочку або не отримали повістку, повинні самостійно з’явитися у військкомат протягом 2 тижнів після початку періоду відправлення до війська.
🔹 Відправка до частин залишиться сезонною — як і раніше, солдатів відправлятимуть у двох хвилях:
- з 1 квітня до 15 липня,
- з 1 жовтня до 31 грудня — за указом президента рф із затвердженням частин і кількості призовників.
Що кажуть автори:
У пояснювальній записці вказано, що нинішня система надмірно навантажує призовні комісії двічі на рік, що нібито знижує ефективність. Безперервна модель, на їхню думку, дозволить рівномірно розподілити ресурси й уникнути пікових навантажень.
Коли розглядатимуть закон:
- Держдума повернеться до розгляду восени — сесія закривається 23 липня.
- Якщо ухвалять — вступ у силу з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо:
📌 У 2023 році у рф було збільшено верхню вікову межу призову на строкову службу з 27 до 30 років.
📌 У квітні 2025 року, згідно з указом російського диктатора володимира путіна, до армії мають призвати 160 тисяч росіян.
Наслідки:
🔻 Зміна призову на безперервний режим може свідчити про:
- посилену мобілізаційну підготовку рф;
- прагнення утримувати призовників у постійній “готовності” навіть до мобілізації;
- поступове стирання межі між строковою службою та військовим резервом.
☝️ Також відомо, що на росії фактично засекретили всю демографічну статистику на тлі шокуючих втрат на війні проти України. Так, з останнього звіту Росстату повністю зник один із ключових розділів.