Середа, 23 Липня, 2025
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На росії хочуть призивати до армії цілий рік

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії хочуть призивати до армії цілий рік

До Держдуми рф внесено законопроєкт, який передбачає перехід до безперервного призову на строкову військову службу. Якщо документ ухвалять, нова система запрацює з 1 січня 2026 року. Про це повідомляють росЗМІ.

Що змінюється:

🔹 Безперервна підготовка до призову — медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій триватимуть увесь рік, а не лише в межах весняної та осінньої кампаній.

🔹 Новий обов’язок призовників:
Громадяни, які втратили право на відстрочку або не отримали повістку, повинні самостійно з’явитися у військкомат протягом 2 тижнів після початку періоду відправлення до війська.

🔹 Відправка до частин залишиться сезонною — як і раніше, солдатів відправлятимуть у двох хвилях:

  • з 1 квітня до 15 липня,
  • з 1 жовтня до 31 грудня — за указом президента рф із затвердженням частин і кількості призовників.
Що кажуть автори:

У пояснювальній записці вказано, що нинішня система надмірно навантажує призовні комісії двічі на рік, що нібито знижує ефективність. Безперервна модель, на їхню думку, дозволить рівномірно розподілити ресурси й уникнути пікових навантажень.

Коли розглядатимуть закон:
  • Держдума повернеться до розгляду восени — сесія закривається 23 липня.
  • Якщо ухвалять — вступ у силу з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо:

📌 У 2023 році у рф було збільшено верхню вікову межу призову на строкову службу з 27 до 30 років.

📌 У квітні 2025 року, згідно з указом російського диктатора володимира путіна, до армії мають призвати 160 тисяч росіян.

Наслідки:

🔻 Зміна призову на безперервний режим може свідчити про:

  • посилену мобілізаційну підготовку рф;
  • прагнення утримувати призовників у постійній “готовності” навіть до мобілізації;
  • поступове стирання межі між строковою службою та військовим резервом.

☝️ Також відомо, що на росії фактично засекретили всю демографічну статистику на тлі шокуючих втрат на війні проти України. Так, з останнього звіту Росстату повністю зник один із ключових розділів.

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