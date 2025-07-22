На росії хочуть призивати до армії цілий рік

До Держдуми рф внесено законопроєкт, який передбачає перехід до безперервного призову на строкову військову службу. Якщо документ ухвалять, нова система запрацює з 1 січня 2026 року. Про це повідомляють росЗМІ.

Що змінюється:

🔹 Безперервна підготовка до призову — медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій триватимуть увесь рік, а не лише в межах весняної та осінньої кампаній.

🔹 Новий обов’язок призовників:

Громадяни, які втратили право на відстрочку або не отримали повістку, повинні самостійно з’явитися у військкомат протягом 2 тижнів після початку періоду відправлення до війська.

🔹 Відправка до частин залишиться сезонною — як і раніше, солдатів відправлятимуть у двох хвилях:

з 1 квітня до 15 липня ,

, з 1 жовтня до 31 грудня — за указом президента рф із затвердженням частин і кількості призовників.

Що кажуть автори:

У пояснювальній записці вказано, що нинішня система надмірно навантажує призовні комісії двічі на рік, що нібито знижує ефективність. Безперервна модель, на їхню думку, дозволить рівномірно розподілити ресурси й уникнути пікових навантажень.

Коли розглядатимуть закон:

Держдума повернеться до розгляду восени — сесія закривається 23 липня .

. Якщо ухвалять — вступ у силу з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо:

📌 У 2023 році у рф було збільшено верхню вікову межу призову на строкову службу з 27 до 30 років.

📌 У квітні 2025 року, згідно з указом російського диктатора володимира путіна, до армії мають призвати 160 тисяч росіян.

Наслідки:

🔻 Зміна призову на безперервний режим може свідчити про:

посилену мобілізаційну підготовку рф;

рф; прагнення утримувати призовників у постійній “готовності” навіть до мобілізації;

поступове стирання межі між строковою службою та військовим резервом.

☝️ Також відомо, що на росії фактично засекретили всю демографічну статистику на тлі шокуючих втрат на війні проти України. Так, з останнього звіту Росстату повністю зник один із ключових розділів.