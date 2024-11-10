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На Полтавщині було зафіксовано землетрус

Денис Молотов
Денис Молотов
На Полтавщині було зафіксовано землетрус

У Полтавській області зафіксовано землетрус, який стався 9 листопада поблизу села Васьки. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

📢 «09 листопада 2024 р. Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км», – повідомляється у звіті.

За словами фахівців, цей землетрус за класифікацією належить до категорії відчутних. Але його поштовхи могли відчувати тільки окремі люди, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель.

На Полтавщині було зафіксовано землетрус

👉 4 жовтня землетрус зафіксували у сейсмічному районі Вранча, розташованому на межі Румунії та України, на глибині 140 км. Його епіцентр знаходився приблизно за 40 км від Фокшани та за 76 км від Брашова.

☝️ Крім того, 23 жовтня на території Чернівецької області також було зафіксовано землетрус магнітудою 3,1.

📌 Також нагадаємо, що землетрус, що стався в Кривому Розі 8 жовтня 2024 року, не має жодного стосунку до російського ракетного удару. У момент підземних поштовхів і безпосередньо перед ними не було зафіксовано повітряної атаки на Кривий Ріг. Епіцентр сейсмологічної активності знаходився за 8 кілометрів під землею.

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