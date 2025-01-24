Міський голова Ірпеня опинився під вартою, суд призначив заставу

У п’ятницю, 24 січня, суд ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону в серпні 2022 року. Про це повідомляє «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, Маркушин перебуватиме під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас передбачено можливість внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці звинувачують мера в тому, що він перетнув кордон не для виконання службових обов’язків чи допомоги військовим, а з метою побачитися зі своїм дворічним сином, який проживає в Італії.

Сам Маркушин наполягає, що його виїзд був офіційно дозволений Київською обласною військовою адміністрацією. За його словами, під час поїздки він придбав дрони для потреб фронту. Поліція Київської області, нібито, не виявила порушень, однак через два дні після його повернення Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.

Міський голова пояснив, що є єдиним опікуном свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після народження дитини. Він заявляє, що мав право виїжджати до дитини без додаткових дозволів, а його поїздка також була пов’язана із волонтерською діяльністю.

Натомість прокуратура стверджує, що мер не надав жодних документів, які б підтверджували його волонтерську діяльність. У зв’язку з цим сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб або ж визначити заставу.

☝️ Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив заставу у розмірі 100 мільйонів гривень чинному народному депутату. Його підозрюють в організації розкрадання понад 140 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів для АТ «Укрзалізниця».

👉 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який, за інформацією слідчих, під час повномасштабного вторгнення росії набув активів вартістю понад 1 мільйон доларів.