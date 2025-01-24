П’ятниця, 24 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКОРДОН
КОРДОНКРИМІНАЛ

Міський голова Ірпеня опинився під вартою, суд призначив заставу

Денис Молотов
Денис Молотов
Міський голова Ірпеня опинився під вартою, суд призначив заставу

У п’ятницю, 24 січня, суд ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону в серпні 2022 року. Про це повідомляє «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, Маркушин перебуватиме під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас передбачено можливість внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці звинувачують мера в тому, що він перетнув кордон не для виконання службових обов’язків чи допомоги військовим, а з метою побачитися зі своїм дворічним сином, який проживає в Італії.

Сам Маркушин наполягає, що його виїзд був офіційно дозволений Київською обласною військовою адміністрацією. За його словами, під час поїздки він придбав дрони для потреб фронту. Поліція Київської області, нібито, не виявила порушень, однак через два дні після його повернення Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.

Міський голова пояснив, що є єдиним опікуном свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після народження дитини. Він заявляє, що мав право виїжджати до дитини без додаткових дозволів, а його поїздка також була пов’язана із волонтерською діяльністю.

Натомість прокуратура стверджує, що мер не надав жодних документів, які б підтверджували його волонтерську діяльність. У зв’язку з цим сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб або ж визначити заставу.

Міський голова Ірпеня опинився під вартою, суд призначив заставу

☝️ Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив заставу у розмірі 100 мільйонів гривень чинному народному депутату. Його підозрюють в організації розкрадання понад 140 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів для АТ «Укрзалізниця».

👉 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який, за інформацією слідчих, під час повномасштабного вторгнення росії набув активів вартістю понад 1 мільйон доларів.

Попередня стаття
Уряд Польщі заборонив блокаду українсько-польського кордону
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

190 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

ПОДІЇ

Фейк: Губернатор Флориди висміяв українського олігарха, який пожертвував гроші постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

СТОПФЕЙК

Словаччинна масово протестує проти уряду Фіцо

ВАЖЛИВО

Харків під черговою атакою російських ударних дронів

ВІЙНА

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних – звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель

ПОДІЇ

З навчань у Франції 155-ї бригади втекли чоловіки, які вже намагались втекти з України – ДБР

ВІЙНА

На фронті відбулося 117 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Трамп підписав указ щодо розробки нових правил регулювання криптовалют

ТЕХНОЛОГІЇ

Розслідування падіння ІЛ-76 над бєлгородом: факт перебування полонених на борту залишається непідтвердженим – МІПЛ

ПОДІЇ

До України вдалось повернути тіла 757 полеглих Захисників

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип