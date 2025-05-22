Мерц: Є надія на завершення війни завдяки дипломатії Ватикану

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Фрідріх Мерц висловив сподівання, що у Ватикані зможуть відбутися переговори між Україною та росією, які сприятимуть завершенню війни. Про це він заявив під час виступу в Берліні на заході з нагоди Дня будівельної галузі, повідомляє Укрінформ.

📢 «Те, що ми зараз переживаємо в Україні, переживаємо з росією, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців. Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться», – підкреслив Мерц.

Канцлер наголосив на необхідності застосування всіх можливих дипломатичних засобів задля досягнення миру. У цьому контексті він згадав про розмову прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з новообраним Папою Римським Левом XIV.

📢 «Але це, так би мовити, остання земна інстанція. Нам усім залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії», – заявив Мерц.

Він також зазначив, що Німеччина повинна відігравати активну і вагому роль у цих зусиллях. Але зробити це можливо лише спільно з ключовими європейськими партнерами – Францією, Польщею, Великою Британією та іншими.

📌 Нагадаємо, 16 травня Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану стати майданчиком для прямого діалогу між Україною та росією. Його позиція була озвучена після телефонної розмови з Джорджією Мелоні, яка підтримала цю ініціативу.

Попередник Лева XIV — Папа Франциск — також неодноразово виступав із закликами до миру.