Четвер, 29 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Масштабна пожежа на стратегічному заводі Авангард у рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Масштабна пожежа на стратегічному заводі Авангард у рф

У Санкт-Петербурзі вранці 29 травня сталася масштабна пожежа на території заводу «Авангард», що спеціалізується на виробництві мікросхем, радіоелектроніки та приладобудування. Підприємство має статус федерального науково-виробничого центру і входить до переліку стратегічних і системоутворювальних об’єктів на росії.

📰 Як повідомляє російське видання Astra, інцидент стався на Кондратьєвському проспекті. Відеозаписи пожежі також були опубліковані каналом Shot, де видно густий дим, що здіймався над промисловим комплексом.

🚒 За інформацією з російських ЗМІ, вогонь охопив п’ятий поверх шестиповерхового виробничого корпусу. Загальна площа займання становила близько 100 квадратних метрів, а саме приміщення має розміри 100 на 20 метрів. На місці працювали підрозділи МНС рф.

📢 «Відбувається горіння на 5-му поверсі у 6-поверховій виробничій частині будівлі. Площа пожежі – 100 кв. м», – уточнили у відомстві.

Водночас телеграм-канал «Дорожный инспектор» повідомив про перекриття руху по Кондратьєвському проспекту у зв’язку з ліквідацією пожежі.

💥 Причини займання наразі залишаються невідомими, однак місцеві мешканці зазначають, що перед пожежею чули кілька гучних вибухів.

🏭 Завод «Авангард» є важливим елементом російської радіоелектронної промисловості. Він займається виробництвом не лише мікросхем та приладів, а й базових конструкцій для апаратури військового призначення.

📌 Це вже не перший випадок пожеж на стратегічних об’єктах рф. Напередодні у місті Зеленоград сталася масштабна пожежа в технопарку ЕЛМА, імовірно внаслідок атаки безпілотників. Тоді ж через дронову атаку у москві було тимчасово призупинено роботу аеропортів Внуково та Жуковський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росіяни атакували Сумщину БпЛА: руйнування та людські втрати

ВІЙНА

Україна досі чекає від росіян меморандум про припинення вогню, а натомість отримує ракети – речник МЗС

ПОДІЇ

Ілон Маск залишив урядову посаду в команді Трампа

ВАЖЛИВО

У Китаї фіксують спалах нового варіанта COVID-19, штам уже дісталася США

ПОДІЇ

Фіцо дозволив знищувати бурого ведмедя та продаж його м’яса

ПОДІЇ

79 боїв за день: ворог активний на Покровському та Новопавлівському напрямках

ПОДІЇ

Суд у США визнав мита Трампа незаконними через перевищення повноважень

ВАЖЛИВО

Абсолютно реально: посол про створення трибуналу для путіна цьогоріч

ПОДІЇ

50% стратегічних ресурсів україни перебувають під окупацією

ЕКОНОМІКА

У ЗМІ з’явились креслення ядерної бази рф: понад 2 мільйони документів

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип