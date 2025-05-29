Масштабна пожежа на стратегічному заводі Авангард у рф

У Санкт-Петербурзі вранці 29 травня сталася масштабна пожежа на території заводу «Авангард», що спеціалізується на виробництві мікросхем, радіоелектроніки та приладобудування. Підприємство має статус федерального науково-виробничого центру і входить до переліку стратегічних і системоутворювальних об’єктів на росії.

📰 Як повідомляє російське видання Astra, інцидент стався на Кондратьєвському проспекті. Відеозаписи пожежі також були опубліковані каналом Shot, де видно густий дим, що здіймався над промисловим комплексом.

🚒 За інформацією з російських ЗМІ, вогонь охопив п’ятий поверх шестиповерхового виробничого корпусу. Загальна площа займання становила близько 100 квадратних метрів, а саме приміщення має розміри 100 на 20 метрів. На місці працювали підрозділи МНС рф.

📢 «Відбувається горіння на 5-му поверсі у 6-поверховій виробничій частині будівлі. Площа пожежі – 100 кв. м», – уточнили у відомстві.

Водночас телеграм-канал «Дорожный инспектор» повідомив про перекриття руху по Кондратьєвському проспекту у зв’язку з ліквідацією пожежі.

💥 Причини займання наразі залишаються невідомими, однак місцеві мешканці зазначають, що перед пожежею чули кілька гучних вибухів.

🏭 Завод «Авангард» є важливим елементом російської радіоелектронної промисловості. Він займається виробництвом не лише мікросхем та приладів, а й базових конструкцій для апаратури військового призначення.

📌 Це вже не перший випадок пожеж на стратегічних об’єктах рф. Напередодні у місті Зеленоград сталася масштабна пожежа в технопарку ЕЛМА, імовірно внаслідок атаки безпілотників. Тоді ж через дронову атаку у москві було тимчасово призупинено роботу аеропортів Внуково та Жуковський.