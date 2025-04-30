Масовані атаки дронами: Харків і Дніпро зазнали руйнувань і втрат

Внаслідок чергових масованих атак дронами-камікадзе, які сталися ввечері 29 квітня, Харків, Дніпро та Куп’янський район Харківщини зазнали масштабних руйнувань, пожеж та людських втрат.

Харківщина

☝️ У Харкові ситуація була особливо складною: за повідомленням ДСНС, російські безпілотники зруйнували житлові будинки, гаражі, об’єкти міської інфраструктури, а також пошкодили автомобілі. В різних районах міста зафіксовано щонайменше десять окремих пожеж.

📢 «За попередніми даними, постраждали 38 осіб», — попередньо повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місцях атак безперервно працювали рятувальники, медичні бригади, волонтери, поліція та комунальні служби. Ліквідація пожеж і розбір завалів тривають, попри постійну загрозу повторних ударів.

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⚠️ Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45 людей.

▪️ 31 людина отримала гостру реакцію на стрес;

▪️ 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості;

▪️ 5 людей – шпиталізовано до лікарень.

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

📢 «Вночі Харків зазнав 15 ударів ворожими БпЛА: «прильоти» було зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському і Салтівському районах міста. Пошкоджені 14 приватних та 3 багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, медичний заклад. Спалахнуло 11 пожеж, у тому числі палали й цивільні автівки», – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом по Харкову і області російські війська застосували 55 ударних безпілотників та 13 КАБів.

⚠️ На Куп’янщині російська авіація атакувала одразу кілька населених пунктів.

📌 Село Осиново опинилося під обстрілом: там горіли два приватні будинки, а 73-річна місцева мешканка зазнала поранення.

📌 У самому Куп’янську ворог завдав масованого удару керованими авіабомбами по житловому сектору — зафіксовано понад 10 влучань, що спричинили сильні пожежі у шести різних точках. Попри значні руйнування, обійшлося без загиблих.

Дніпропетровщина

Тим часом у Дніпрі мер міста Борис Філатов підтвердив пошкодження щонайменше п’яти приватних будинків унаслідок масованої атаки:

📢 «Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову. Комунальні служби вже стали до роботи. Також ми постійно на зв’язку з рятувальниками та поліцією», — зазначив Філатов.

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☝️ Відомо також, що внаслідок ударів у Харкові серед постраждалих — 5-річна дівчинка, 16-річний підліток і 24-річна вагітна жінка. Одна людина загинула в Дніпрі, ще одна — зазнала поранень.

💢 Також раніше повідомлялось, що Латвія передала Україні чергову партію бойових безпілотників у рамках міжнародної коаліції дронів.