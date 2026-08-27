Партнерство з органами влади: для Молодіжного Конгресу Луганщини провели навчання

Керівники профільних структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації провели комплексне навчальне заняття для членів Молодіжного Конгресу регіону. Учасникам розповіли про принципи функціонування релокованих органів влади, механізми відкриття власної справи, програми сприяння зайнятості та ефективні інструменти взаємодії з громадськістю.

З вітальним словом до молодіжних лідерів звернулася заступниця голови Луганської облдержадміністрації Катерина Безгинська.

ℹ️ Особливості адмінустрою та функціонування 26 військових адміністрацій

Специфіку правового статусу органів управління тимчасово окупованих територій роз’яснив начальник управління з питань надання правової допомоги ВПО та нормативно-правової роботи Анатолій Петрищев.

Посадовець окреслив ключові особливості територіального устрою області:

у 11 із 37 територіальних громад, які потрапили під окупацію ще у 2014 році, військові адміністрації не створювали;

наразі функціонують 26 релокованих військових адміністрацій населених пунктів;

робота цих органів зосереджена на наданні базових публічних послуг переселенцям та підготовці до деокупації територій.

Розвиток підприємництва та стратегічні комунікації

Директор Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності Ігор Куденко поінформував молодь про програми грантової допомоги для відкриття малого та мікробізнесу. Також спікер презентував рекрутингові ініціативи та запросив молодих активістів долучитися до оновлення Стратегії розвитку Луганської області.

Тонкощі побудови відкритого діалогу влади та суспільства висвітлили заступник директора Департаменту інформаційної політики Андрій Зайцев і керівниця відділу суспільно-політичного моніторингу та комунікацій із громадськістю Ганна Руденко. Фахівці поділилися досвідом ведення інформаційної роботи релокованих інституцій.

За підсумками зустрічі представники влади та молодіжні активісти домовилися формувати теми наступних тренінгів спільно.

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👉 Також нагадаємо, що громади походження мають отримати реальні юридичні механізми для придбання та будівництва осель для своїх переселенців. Про це заявив заступник голови Луганської ОДА Олексій Смирнов під час виступу на Секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад.