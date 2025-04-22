Китай та росія створили схему «Китайський трек» для розрахунків

Російські банки, що опинилися під західними санкціями, запровадили альтернативний механізм фінансових розрахунків з китайськими партнерами під назвою «Китайський трек» (China Track). Про це у вівторок, 22 квітня, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Нова система дозволяє здійснювати торговельні операції без підключення до міжнародної платіжної мережі SWIFT або використання західних рахунків. Її головною метою є зменшення ризиків вторинних санкцій та пришвидшення руху фінансів між двома країнами.

Основою роботи «Китайського треку» став механізм неттингу – тобто взаємозаліку зустрічних платежів між експортерами та імпортерами. Розрахунки здійснюються через фінансових посередників, зареєстрованих у так званих «дружніх юрисдикціях».

Ця схема вже дала відчутні результати. Якщо у 2024 році бізнесу доводилося сплачувати комісії у розмірі до 12%, то у 2025 році витрати скоротилися до 2–3%. Відповідно, суттєво знизилися загальні витрати компаній та прискорився обіг капіталу.

Утім, нова система має і свої обмеження. Кожен переказ вимагає індивідуального погодження, а постачальники нерідко стикаються з труднощами при поверненні експортного ПДВ.

Банкіри зазначають, що нині розрахунки проходять без затримок через будь-який китайський банк за умови, що продукція не перебуває під санкціями, а контрагент зареєстрований в одній з 11 китайських провінцій. До цього переліку входять: Аньхой, Хейлунцзян, Шаньдун, Чжецзян, Гуандун, Сіньцзян, Цзілінь, Шеньсі, Сичуань, Фуцзянь та Хебей.

Створення схеми «Китайського треку» стало відповіддю на обмеження, які китайські банки запровадили у 2024 році. Через ризик вторинних санкцій вони фактично припинили прямі фінансові операції з росією.

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