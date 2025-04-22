Вівторок, 22 Квітня, 2025
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Китай та росія створили схему «Китайський трек» для розрахунків

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай та росія створили схему «Китайський трек» для розрахунків

Російські банки, що опинилися під західними санкціями, запровадили альтернативний механізм фінансових розрахунків з китайськими партнерами під назвою «Китайський трек» (China Track). Про це у вівторок, 22 квітня, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Нова система дозволяє здійснювати торговельні операції без підключення до міжнародної платіжної мережі SWIFT або використання західних рахунків. Її головною метою є зменшення ризиків вторинних санкцій та пришвидшення руху фінансів між двома країнами.

Основою роботи «Китайського треку» став механізм неттингу – тобто взаємозаліку зустрічних платежів між експортерами та імпортерами. Розрахунки здійснюються через фінансових посередників, зареєстрованих у так званих «дружніх юрисдикціях».

Ця схема вже дала відчутні результати. Якщо у 2024 році бізнесу доводилося сплачувати комісії у розмірі до 12%, то у 2025 році витрати скоротилися до 2–3%. Відповідно, суттєво знизилися загальні витрати компаній та прискорився обіг капіталу.

Утім, нова система має і свої обмеження. Кожен переказ вимагає індивідуального погодження, а постачальники нерідко стикаються з труднощами при поверненні експортного ПДВ.

Банкіри зазначають, що нині розрахунки проходять без затримок через будь-який китайський банк за умови, що продукція не перебуває під санкціями, а контрагент зареєстрований в одній з 11 китайських провінцій. До цього переліку входять: Аньхой, Хейлунцзян, Шаньдун, Чжецзян, Гуандун, Сіньцзян, Цзілінь, Шеньсі, Сичуань, Фуцзянь та Хебей.

Створення схеми «Китайського треку» стало відповіддю на обмеження, які китайські банки запровадили у 2024 році. Через ризик вторинних санкцій вони фактично припинили прямі фінансові операції з росією.

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