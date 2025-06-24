Король Чарльз та Netflix підписали угоду про зйомку фільму

Король Великої Британії Чарльз підписав угоду зі стримінговою платформою Netflix. Вона необхідна для створення документального фільму про благодійну організацію The King’s Trust. Як інформує Deadline, проєкт уже в розробці. Зйомки мають розпочатися вже наступного тижня, а прем’єру заплановано на осінь 2026 року.

☝️ Креативним продюсером і режисером фільму стане всесвітньо відомий британський актор Ідріс Ельба. Він, зокрема, відзначив, що особисто завдячує своїм стартом у кар’єрі саме підтримці The King’s Trust.

📢 «The King’s Trust дав мені можливість, яка змінила моє життя. У той час, коли у мене не було ресурсів для реалізації своїх амбіцій, вони запропонували мені реальну практичну підтримку, в тому числі фінансову допомогу, яка допомогла мені зробити перші кроки в розвитку своєї кар’єри», — розповів Ельба.

🔻 Він також зазначив, що сьогодні, через власну ініціативу Elba Hope Foundation, підтримує молодь, яка стикається з такими самими труднощами, як і він у молодості.

📢 «Сьогодні я зосереджений на створенні тих же можливостей для молодих людей, які мають великий потенціал, але не мають доступу до них. У всьому світі мільйони людей все ще чекають, коли відкриються ці єдині двері. Цей документальний фільм — про те, щоб пролити світло на те, що стає можливим, коли вони відкриваються, і чому робота The King’s Trust залишається такою важливою», — наголосив актор.

👑 Фонд The King’s Trust, створений Чарльзом у 1976 році ще у статусі принца Уельського. За більш як 45 років діяльності, фонд надав підтримку понад мільйону молодих людей по всьому світу. Його місія — допомога молоді з обмеженим доступом до освіти, роботи та можливостей розвитку.

📺 Угода з Netflix — не перший випадок співпраці британської королівської родини зі стримінговим гігантом. Раніше платформа вже реалізувала кілька помітних проєктів, пов’язаних із принцом Гаррі та Меган Маркл.

Серед них — документальний серіал Harry & Meghan (2022), інтерв’ю в рамках програми Live to Lead, серіал Heart of Invictus про змагання для ветеранів, започатковані Гаррі. А також кулінарне шоу Меган «З любовʼю, Меган», прем’єра якого відбулася у березні 2025 року.

🌍 З огляду на масштаб фільму та участь Ідріса Ельби як прикладу успішного випускника The King’s Trust, очікується, що стрічка проллє світло на глобальний вплив ініціативи, започаткованої Чарльзом ще в юності.

☝️ Також нагадаємо, що у вівторок, 17 червня, на офіційному сайті уряду Великої Британії з’явилося повідомлення про введення нового пакета санкцій проти росії.