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КНДР готується до нового перекидання військ у рф

Денис Молотов
Денис Молотов
КНДР готується до нового перекидання військ у рф

Північна Корея може направити в російську федерацію додаткові військові підрозділи для участі у бойових діях проти України вже найближчими тижнями. Про це повідомляє агентство Reuters у четвер, 26 червня, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї.

Як зазначив член південнокорейського парламенту Лі Сон Гвон після закритого брифінгу:

📢 «Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні».

Він пояснив, що таку оцінку NIS сформувала на основі нової підготовки північнокорейських військ і недавнього візиту до Пхеньяна голови Радбезу рф сергія шойгу.

☝️ За інформацією розвідки Сеула, в обмін на постачання Північною Кореєю боєприпасів і ракет, росія передає Пхеньяну технічні консультації з питань запуску супутників і систем наведення ракет.

Нагадаємо:

Співпраця між москвою та Пхеньяном поглибилась після візиту російського диктатора володимира путіна до КНДР улітку 2024 року. Після цієї поїздки було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, що містить положення про взаємну військову підтримку у разі зовнішньої агресії.

⚠️ Військова участь КНДР у бойових діях:

📌 Як раніше повідомлялося, Північна Корея вже надала росії близько 11 000 військових, які діяли в зоні Курської області. За оцінками південнокорейської розвідки, близько 6 000 з них були вбиті або поранені внаслідок бойових дій. Понад 4000 північнокорейських солдатів також отримали поранення, повідомляло видання Yonhap.

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